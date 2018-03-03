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شعب: تصعيد الاحتجاج في وجه ظاهرة تلوث المياه

تاريخ النشر: 03/03/2018 - 15:51

شعب: تصعيد الاحتجاج في وجه ظاهرة تلوث المياه
من الوقفة الاحتجاجية، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

نظمت بعد ظهر اليوم، السبت، وقفة احتجاجية في قرية شعب بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، ضد ظاهرة تلوث المياه التي يعاني منها المواطنون في الأيام الأخيرة، وذلك بدعوة من اللجنة الشعبية.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات منددة بظاهرة تلوث المياه، كتب على بعض منها "لا للمياه الملونة"، "لا لاتحادات المياه القطرية"، "مياه شعب لشعب أولا"، بالإضافة إلى شعارات أخرى. كما تزود المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بقناني تحوي بداخلها مياه ملونة.


وتحدث في الوقفة عدد من المشاركين الذين أعربوا عن استنكارهم واستيائهم حيال استمرار ظاهرة تلوث المياه، مطالبين المجلس المحلي والمواطنين بالتكاتف والعمل من أجل إعادة ضخ المياه من الآبار الجوفية وفك الارتباط باتحاد المياه.

كما شدد المتحدثون على أهمية مواصلة النضال الشعبي وتصعيد الخطوات الاحتجاجية من أجل وضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تبعث القلق والخوف في نفوس المواطنين.

وتقرر خلال الوقفة الاحتجاجية تصعيد الخطوات الاحتجاجية، وإعلان الإضراب في صفوف البساتين والروضات يوم غد، الأحد.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#شعب
#تلوث المياه
#وقفة احتجاجية
#إضراب

شعب: تصعيد الاحتجاج في وجه ظاهرة تلوث المياه

شعب: تصعيد الاحتجاج في وجه ظاهرة تلوث المياه

شعب: تصعيد الاحتجاج في وجه ظاهرة تلوث المياه

شعب: تصعيد الاحتجاج في وجه ظاهرة تلوث المياه

شعب: تصعيد الاحتجاج في وجه ظاهرة تلوث المياه

شعب: تصعيد الاحتجاج في وجه ظاهرة تلوث المياه

شعب: تصعيد الاحتجاج في وجه ظاهرة تلوث المياه

شعب: تصعيد الاحتجاج في وجه ظاهرة تلوث المياه

شعب: تصعيد الاحتجاج في وجه ظاهرة تلوث المياه

شعب: تصعيد الاحتجاج في وجه ظاهرة تلوث المياه

شعب: تصعيد الاحتجاج في وجه ظاهرة تلوث المياه

شعب: تصعيد الاحتجاج في وجه ظاهرة تلوث المياه

شعب: تصعيد الاحتجاج في وجه ظاهرة تلوث المياه

شعب: تصعيد الاحتجاج في وجه ظاهرة تلوث المياه

شعب: تصعيد الاحتجاج في وجه ظاهرة تلوث المياه

شعب: تصعيد الاحتجاج في وجه ظاهرة تلوث المياه

شعب: تصعيد الاحتجاج في وجه ظاهرة تلوث المياه

شعب: تصعيد الاحتجاج في وجه ظاهرة تلوث المياه

شعب: تصعيد الاحتجاج في وجه ظاهرة تلوث المياه

من عرب 48

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