البعينة نجيدات: انتخاب صاحب حق توقيع ينوب عن رئيس المجلس

انتخب المجلس المحلي في البعينة نجيدات، مساء اليوم، الأحد، خلال جلسة غير عادية، بعد تأجيل لأكثر من مرة، القائم بأعمال ونائب الرئيس، راتب نجيدات، كصاحب حق توقيع في حالة غياب الرئيس، صالح سليمان، وذلك بأغلبية 6 أعضاء ومعارضة عضو واحد،

وافتتح الجلسة رئيس المجلس المحلي، صالح سليمان، الذي استعرض المواضيع المتعلقة بالجلسة بحضور كل من أعضاء المجلس المحلي، خير الله دلاشة، راتب نجيدات، إبراهيم نجيدات، المحامي باسم فقرا، عيسى موسى وعاطف شاكر، وبحضور أمين صندوق المجلس المحلي، مروان دلاشة، مراقبة المجلس، ريموندا سليمان، مديرة مكتب الرئيس، سريا نجيدات.

وحضر رئيس مجلس إقليمي الجليل الأسفل، موطي دوتان، الذي استعرض بدوره أهمية الانضمام إلى عنقود حول بحيرة طبريا الذي أقره المجلس البلدي بالأغلبية أيضا.

كما أقر المجلس المحلي بالأغلبية، إجراء تغييرات في إدارة جمعية المركز الجماهيري، البعينة نجيدات، وانتخاب أعضاء إدارة، ريموندا سليمان، لطيفة سليمان وعضو المجلس المحلي عيسى موسى.

وتأتي الحاجة إلى صاحب حق توقيع في حالة غياب رئيس المجلس المحلي، بأعقاب مرض رئيس المجلس المحلي صالح سليمان، الذي استقبل اليوم بعد غياب عن المجلس المحلي بحفاوة كبيرة من أعضاء المجلس، الذين تمنوا له الشفاء العاجل والعودة إلى خدمة بلده في أسرع وقت ممكن.

ويشغل صالح سليمان، رئاسة المجلس المحلي منذ 27 عاما، بعد انتخابه عام 1987، عام تأسيس المجلس المحلي، وغاب عن رئاسة المجلس المحلي في فترة رئاسية واحدة بين أعوام 1998 حتى عام 2003، حينها انتخب منير حمودة وعبد الرحيم فقرا بالتناوب بينهما، ليعود سليمان إلى رئاسة المجلس المحلي عام 2003 والذي يشغل المنصب حتى اليوم.