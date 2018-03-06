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البعنة: إلقاء زجاجة حارقة على منزل مدير المدرسة الشاملة

تاريخ النشر: 06/03/2018 - 10:05

البعنة: إلقاء زجاجة حارقة على منزل مدير المدرسة الشاملة
من مكان إلقاء الزجاجة الحارقة، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

ألقى جناة زجاجة حارقة على مدخل منزل مدير المدرسة الثانوية الشاملة، المربي د. محمد قاسم خليل، الليلة الماضية.

وأسفر الاعتداء عن تسجيل أضرار في مدخل المنزل، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.


وقال مدير المدرسة الشاملة في البعنة، المربي د. محمد خليل، لـ"عرب 48"، إنه "قرابة الساعة الحادية عشر من منتصف الليلة الماضية، أقدم شخص مترجل على إلقاء زجاجة حارقة لينتج عنها دوي قوي جدا".

وأضاف أنني "كنت أتواجد في الوقت نفسه على شرفة المنزل، وشاهدت شخصا يهرب من أمام المنزل، وبدوري لا أوجه اصبع الاتهام لأحد في الوقت الذي لم تتضح لي هويته".

وختم خليل بالقول إنه "كان من المقرر أن أعود اليوم إلى المدرسة، لكن بعد هذه الحادثة لم أتوجه إليها كوني أرى بأن حياتي في خطر، وعلى هذا الأساس قمت بإبلاغ الجهات المسؤولة والشرطة عما حدث من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكان مدير المدرسة قد تعرض لاعتداء جسدي من قبل طالب في المرحلة الثانوية خلال الدوام الدراسي يوم السبت الماضي.

وشهدت المدرسة أمس، الإثنين، إضرابا جزئيا لمدة ساعتين في أعقاب الاعتداء على مديرها.

تجدر الإشارة إلى أنه جرى، أمس، تمرير قانون بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست، والذي يقضي بفرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 5 سنوات على كل من يعتدي على معلمي المدارس بالبلاد.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الاعتداء على المدارس
#البعنة
#المدرسة الثانوية
#العنف والجريمة

البعنة: إلقاء زجاجة حارقة على منزل مدير المدرسة الشاملة

من عرب 48

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