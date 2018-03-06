الطيبة: إمهال لجنة التخطيط والبناء للرد على طلب تجميد أوامر هدم

أمهلت محكمة الصلح في نتانيا، يوم أمس الإثنين، اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، مدة 14 يوما، للرد على طلب تجميد أوامر هدم لعدد من البيوت في المنطقة الغربية لمدينة الطيبة.

وطالب أصحاب المنازل من المحكمة منحهم تراخيص بناء للمنازل التي بنيت قبل أكثر من عشرة أعوام، إلا أن المحكمة رفضت كافة الخرائط التي قدمت لها، بذريعة أن المنطقة وفق التخطيط، معرفة كوادٍ ومحيطه.

وتقع البيوت في منطقة نفوذ مدينة الطيبة في المنطقة الغربية للمدينة، يقطنها عشرات من السكان من مدينة قلنسوة والطيبة.

ولا يزال يعيش سكان البيوت صراعا مع السلطات الإسرائيلية في هده الأزمة التي استنزفت أموالهم وجهدهم، وترفض منحهم التراخيص اللازمة، في الوقت الذي تمنح فيه تراخيص لمكبات النفايات المجاورة.

ويُشار إلى أنه في بداية عام 2016، هدمت السلطات الإسرائيلية بيت المواطن إبراهيم زبارقة، الواقع في نفس المنطقة، بذريعة البناء غير المرخص.