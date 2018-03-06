  2. محليات
  3. أخبار محلية

الطيبة: إمهال لجنة التخطيط والبناء للرد على طلب تجميد أوامر هدم

تاريخ النشر: 06/03/2018 - 17:16

الطيبة: إمهال لجنة التخطيط والبناء للرد على طلب تجميد أوامر هدم
من المنطقة (عرب 48)
عرب ٤٨/ ضياء الحاج يحيى
تحرير : محمود مجادلة

أمهلت محكمة الصلح في نتانيا، يوم أمس الإثنين، اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، مدة 14 يوما، للرد على طلب تجميد أوامر هدم لعدد من البيوت في المنطقة الغربية لمدينة الطيبة.

وطالب أصحاب المنازل من المحكمة منحهم تراخيص بناء للمنازل التي بنيت قبل أكثر من عشرة أعوام، إلا أن المحكمة رفضت كافة الخرائط التي قدمت لها، بذريعة أن المنطقة وفق التخطيط، معرفة كوادٍ ومحيطه.

وتقع البيوت في منطقة نفوذ مدينة الطيبة في المنطقة الغربية للمدينة، يقطنها عشرات من السكان من مدينة قلنسوة والطيبة.

ولا يزال يعيش سكان البيوت صراعا مع السلطات الإسرائيلية في هده الأزمة التي استنزفت أموالهم وجهدهم، وترفض منحهم التراخيص اللازمة، في الوقت الذي تمنح فيه تراخيص لمكبات النفايات المجاورة.

ويُشار إلى أنه في بداية عام 2016، هدمت السلطات الإسرائيلية بيت المواطن إبراهيم زبارقة، الواقع في نفس المنطقة، بذريعة البناء غير المرخص.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء
#أوامر هدم
#الطيبة
#قلنسوة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كفركنا في عيون سكانها: هل ستصبح مدينة؟
كفركنا في عيون سكانها: هل ستصبح مدينة؟

2018-03-06

طمرة: إغلاق ملف ضد مصطفى مواسي بادعاء التحريض
طمرة: إغلاق ملف ضد مصطفى مواسي بادعاء التحريض

2018-03-06

ترشيحا: الوحدة ضرورة مطلبية لمواجهة التمييز والتضييق
ترشيحا: الوحدة ضرورة مطلبية لمواجهة التمييز والتضييق

2018-03-06

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء ربيعية وارتفاع متدرج على درجات الحرارة

حالة الطقس: أجواء ربيعية وارتفاع متدرج على درجات الحرارة

2018-03-05
ترامب يدرس زيارة إسرائيل بمايو؛ نتنياهو: فرصة لتقريب دول عربية

ترامب يدرس زيارة إسرائيل بمايو؛ نتنياهو: فرصة لتقريب دول عربية

2018-03-05
حيفتس: نتنياهو اتخذ قرارات خلافا لرأي الشاباك والموساد بتأثير عائلته

حيفتس: نتنياهو اتخذ قرارات خلافا لرأي الشاباك والموساد بتأثير عائلته

2018-03-05
حيفتس يقدم للشرطة تسجيلات لنتنياهو وزوجته مقابل عدم سجنه أو تغريمه

حيفتس يقدم للشرطة تسجيلات لنتنياهو وزوجته مقابل عدم سجنه أو تغريمه

2018-03-05
يافا: الشرطة تغُلق شوارع حي العجمي وتهدم حديقة منزل

يافا: الشرطة تغُلق شوارع حي العجمي وتهدم حديقة منزل

2018-03-05