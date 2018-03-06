بلدية الطيرة: المصادقة على ميزانية 2018

صادقت بلدية الطيرة مساء أمس، الإثنين على الميزانية العامة المقترحة لعام 2018 بموافقة 8 أعضاء ومعارضة 5 آخرين، وذلك خلال الجلسة رقم 4/2018 التي عُقدت في قاعة البلدية بحضور رئيس البلدية، المحامي مأمون عبد الحي.

وجاء في بيان أصدرته البلدية أنه "حضر الجلسة إلى جانب رئيس البلدية كل من: القائم بأعمال رئيس البلدية المحامي سامح عراقي، نائب رئيس البلدية د. وليد ناصر، وكيل رئيس البلدية حسام سلطان، مدير عام بلدية الطيرة د. عبد الرحمن قشوع، مراقب البلدية خالد عراقي، محاسب البلدية يوسف خاسكية، والمستشار القانوني للبلدية المحامي منير ناصر، بالإضافة لمُعظم أعضاء البلدية، ائتلاف ومعارضة".

وأضاف البيان أن "البند الأبرز الذي تركزت عليه هذه الجلسة كان طرح ميزانية بلدية الطيرة لعام 2018 أمام الأعضاء للموافقة على تمريرها والمصادقة عليها، وقد قام محاسب بلدية الطيرة، يوسف خاسكية، في البداية بعرض أبرز ما تضمنته هذه الميزانية، مُستعرضا بشكل كامل ومهني الأرقام والتقسيمات والمخصصات التي تمّ اعتمادها لسنة 2018، حيثُ تمّ تحديد الميزانيّة العامة بمبلغ 128 مليون شيقل، خُصص منها أكثر من 45 مليون شيقل للتعليم".

وختم بيان البلدية بالقول إنه "بعد ذلك بدأت النقاشات حول بنود الميزانية، وقد أجاب محاسب البلدية على العديد من الأسئلة والاستفسارات لأعضاء المعارضة الذين أبدوا ملاحظاتهم واعتراضاتهم على العديد من الأمور المتعلقة بالميزانية المقترحة. وبعد الانتهاء من النقاش عُرضت الميزانية للتصويت على أعضاء البلدية، وأسفر التصويت عن موافقة ثمانية أعضاء، ومعارضة خمسة. كما استعرض رئيس بلدية الطيرة في القسم الثاني من الجلسة العديد من الاقتراحات والميزانيات التطويرية للمصادقة عليها، وقد صوّت جميع الأعضاء بالإجماع على تلك البنود بعد عمليات من الاستيضاح".