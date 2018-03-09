بلدية الناصرة: المحكمة تقر تعيين مدير وحدة "تطبيق القانون"

قالت بلدية الناصرة إن المحكمة المركزية في الناصرة أقرت أمس، الخميس، "قانونية تعيين، صبيح ملحم، مدير وحدة تطبيق القانون في بلدية الناصرة في منصبه كمدير للوحدة، وردت الشكوى التي كان قد تقدم بها عضو البلدية عن شباب التغيير، المحامي أشرف محروم، والمحامي عمران خطيب".

جاء ذلك في بيان أصدرته بلدية الناصرة، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الجمعة.

وأضافت أن "محامي البلدية خالد أبو أحمد وضّح في مرافعته أمام القاضية أن مدير الوحدة قد استوفى كافة الشروط التي تؤهله أن يتولى مهام عمله في البلدية، وأن هذه الدعوى هي من باب المناكفة السياسية ليس أكثر، وأن لجنة الفحص حين قررت التعيين فحصت كافة الجوانب القانونية والتي تتيح لملحم أن يكون مرشحا ومن ثم استحقاقه التعيين كونه قد قدم كل الوثائق القانونية والمستندات التي تؤهله.

وأشارت بلدية الناصرة في بيانها إلى أن "هذه التصرفات التي يقوم بها بعض الحاقدين على البلدية ورئيسها لما قدموه لأهل الناصرة من الإنجازات التي تشرف المدينة وأهلها كان صعب عليهم تقبل هذا النجاح فذهبوا إلى المحاكم، مرة تلو المرة، وفي كل مرة يخسرون".

وختمت بالقول إنه "هكذا فعلوا مع قرار تعيين مهندس البلدية ففشلوا، وهكذا فعلوا في ملف تعيين مدير دائرة الثقافة والرياضة والشباب وسيفشلون. الفشل هو طريقهم، أما نحن فمع النجاحات سائرون. نعمل لخدمة الناس وخدمة المدينة الأصيلة الغالية. سيروا في غيكم، ونحن في طريق الحق والخير وما ينفع الناس سائرون".