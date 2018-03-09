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بلدية الناصرة: المحكمة تقر تعيين مدير وحدة "تطبيق القانون"

تاريخ النشر: 09/03/2018 - 12:02

بلدية الناصرة: المحكمة تقر تعيين مدير وحدة "تطبيق القانون"
منظر عام للناصرة (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

قالت بلدية الناصرة إن المحكمة المركزية في الناصرة أقرت أمس، الخميس، "قانونية تعيين، صبيح ملحم، مدير وحدة تطبيق القانون في بلدية الناصرة في منصبه كمدير للوحدة، وردت الشكوى التي كان قد تقدم بها عضو البلدية عن شباب التغيير، المحامي أشرف محروم، والمحامي عمران خطيب".

جاء ذلك في بيان أصدرته بلدية الناصرة، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الجمعة.

للعام الثاني على التوالي: تخصيص ميزانية للشرطة يهدد استقرار بلدية الناصرة
للسنة الثانية على التوالي، هدد عضو بلدية الناصرة عن شباب التغيير، المحامي أشرف محروم، بعدم تصويته على ميزانية البلدية، وذلك بسبب بند تخصيص ميزانية وقدرها مليونين ونصف المليون شيكل، لصالح شرطة المدينة
 

وأضافت أن "محامي البلدية خالد أبو أحمد وضّح في مرافعته أمام القاضية أن مدير الوحدة قد استوفى كافة الشروط التي تؤهله أن يتولى مهام عمله في البلدية، وأن هذه الدعوى هي من باب المناكفة السياسية ليس أكثر، وأن لجنة الفحص حين قررت التعيين فحصت كافة الجوانب القانونية والتي تتيح لملحم أن يكون مرشحا ومن ثم استحقاقه التعيين كونه قد قدم كل الوثائق القانونية والمستندات التي تؤهله.

وأشارت بلدية الناصرة في بيانها إلى أن "هذه التصرفات التي يقوم بها بعض الحاقدين على البلدية ورئيسها لما قدموه لأهل الناصرة من الإنجازات التي تشرف المدينة وأهلها كان صعب عليهم تقبل هذا النجاح فذهبوا إلى المحاكم، مرة تلو المرة، وفي كل مرة يخسرون".

وختمت بالقول إنه "هكذا فعلوا مع قرار تعيين مهندس البلدية ففشلوا، وهكذا فعلوا في ملف تعيين مدير دائرة الثقافة والرياضة والشباب وسيفشلون. الفشل هو طريقهم، أما نحن فمع النجاحات سائرون. نعمل لخدمة الناس وخدمة المدينة الأصيلة الغالية. سيروا في غيكم، ونحن في طريق الحق والخير وما ينفع الناس سائرون".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بلدية الناصرة
#علي سلام
#أشرف محروم
#عمران خطيب
#شباب التغيير

من عرب 48

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