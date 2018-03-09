مسيرة احتجاجية حاشدة ضد تلوث المياه في شعب

شارك المئات من أهالي قرية شعب بمنطقة الجليل، بعد ظهر اليوم الجمعة، في مسيرة احتجاجية ضد ظاهرة تلوث المياه التي يعانون منها منذ عدة أسابيع، وذلك بدعوة من اللجنة الشعبية لمناهضة تلوث المياه.

وجاءت هذه المسيرة الاحتجاجية استمرارا للخطوات التصعيدية التي أعلنت عنها اللجنة الشعبية من أجل إعادة ضخ المياه من الآبار الجوفية بدلا من تزويدهم بالمياه المحلاة.



وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من المسجد القديم في القرية، حيث جابت الشارع الرئيسي الداخلي للقرية، وصولا إلى ساحة القاعة الرياضية.

وفي ختام المسيرة، ألقيت بعض الكلمات من قبل عدد من المشاركين، الذين أكدوا جميعهم على حق المواطنين بالحصول على مياه نظيفة، كما شددوا على أهمية الوحدة والتكاتف في النضال الشعبي والخطوات التصعيدية التي من أجلها نيل الحقوق والمطالب المشروعة.

وشدد المتحدثون في كلماتهم على "عدم المساومة بالحصول على مياه جوفية، من منطلق أن القرية تقع على أحد أكبر مخزونات المياه على مستوى البلاد".