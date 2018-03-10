صرخة لوقف الجرائم وشلال الدم والدمار بالغوطة

شارك العشرات في وقفة تضامنية نظمها حزب الوفاء والإصلاح، اليوم السبت، في مدينة الناصرة، تضامنا مع السوريين في الغوطة الشرقية التي يتعرض أهلها لجرائم بشعة من قبل النظام وحلفائه.

وردد المشاركون هتافات مؤيدة للشعب السوري تطالب بوقف الجرائم في الغوطة الشرقية ورفع الحصار عنها وإنقاذ الأطفال والطفولة التي لن تنسى من قتلها، كما ناشدوا أحرار العالم بالتدخل لوقف الجرائم التي تُرتكب بحق الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ.

وفي ختام الوقفة التضامنية، وجه رئيس حزب الوفاء والإصلاح الشيخ حسام أبو ليل، تحيته "للشعب السوري الذي يُذبح منذ سنوات وهو صابر يريد حريته'، مضيفاً أن "وقفة اليوم في مدينة الناصرة جاءت كي 'نرفع صوتنا الإنساني انتصاراً ووقوفاً إلى جانب أهلنا في الغوطة الشرقية".

وقال إن "الشعب السوري يُقتل ويُباد على مرأى ومسمع الضمير الإنساني والعالمي والهيئات الدولية دون تحرك، سوى ذر الرماد في الأعين". وأكد أنه قريباً سينال السوريون حريتهم واستقرارهم ليأخذوا دورهم في نصرة القدس والأقصى.

ورفع أبو ليل صرخته للأمة العربية والإسلامية أن يكفيها تشرذماً وتفرقاً واقتتالاً. 'لنتوحد جميعاً ونقف إلى جانب أهلنا وإخواننا نُصرة للشعب السوري، ووقف شلال الدم والدمار في سورية واليمن والعراق وبورما وفي كل مكان".