اختتام معرض الكتاب الثاني في مجد الكروم

للسنة الثانية على التوالي، نظم فرع التجمع الوطني الديمقراطي في مجد الكروم بالتعاون مع دار العلم والمعرفة، معرض الكتاب الكبير على مدار 4 أيام متتالية.

وافتتحت فعاليات المعرض يوم الخميس الماضي إلى أن اختتمت مساء أمس، الأحد، وتخللت أمسية أدبية سياسية بمناسبة يوم المرأة العالمي بالإضافة إلى عرض فعالية للأطفال بمشاركة الفنان روني روك.

واستقطب المعرض الذي نُظّم في قاعة المركز الجماهيري، المئات من الزوار ورواد المطالعة، وحظي بإقبال واسع مقارنة بالعام الماضي.

وبهذا الصدد، قال سكرتير منطقة الشمال عضو اللجنة المركزية في التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين بدران، لـ"عرب 48"، إن "هدفنا الأساسي من إقامة هذا المعرض هو تعزيز المطالعة والقراءة وهما جزء أساسي في بلورة شخصية مستقلة وواعية ومثقفة وقوية".

وأضاف أن "هذه الفعالية لاقت استحسانا وتجاوبا من قبل الأهالي والطلاب، وفي الحقيقة أن هذا العام شهدنا إقبالا واسعا مقارنة بالعام الماضي، ونحن نأمل أن يكون الإقبال أكبر في المعارض القادمة".

وختم بدران بالقول إن "التجمع الوطني الديمقراطي في مجد الكروم لا يمكنه الاستغناء عن فعاليتين، الأولى معرض الكتاب الذي يشمل إقامة ندوات سياسية وأدبية، أما الأخرى فهي يوم التوجيه الدراسي الذي نقيمه للسنة السادسة على التوالي ونستضيف خلاله طلاب المدرسة الثانوية كي يحصلوا على إرشاد وتوجيه من قبل طلاب جامعيين، وبدورنا نعمل على هاتين الفعاليتين سنويا حتى إخراجهما إلى حيز التنفيذ على أكمل وجه".

وقال المسؤول عن دار العلم والمعرفة، ربيع موفق خوري، لـ"عرب 48"، إن "المعرض في مجد الكروم شهد إقبالا وفعاليات جيدة، وبدورنا نركز الآن في معارض أخرى تقام حاليا في بلدتي يركا وسخنين".

وأشار إلى أن "هناك تجاوبا ممتازا مع المعارض التي نقيمها على مستوى البلاد، وإن دلّ ذلك على شيء فهو يدل على أن الأهالي والمدارس لا زالوا يهتمون بتشجيع أولادهم وطلابهم على القراءة".

وختم خوري بالقول إن "هدفنا من خلال المعارض التي نقيمها هو تثقيف الناس وتوعية وحث الجمهور على أهمية متابعة مسيرة المطالعة في ظل وجود أمور أخرى قد تلهيهم عنها، وهذه رسالة كبرى نحملها إلى مجتمعنا".