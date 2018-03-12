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داعيا للكف عن المماطلة: التجمع يدعو لتنفيذٍ فوري للتناوب

تاريخ النشر: 12/03/2018 - 22:52

داعيا للكف عن المماطلة: التجمع يدعو لتنفيذٍ فوري للتناوب
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أكّد التجمع الوطني الديمقراطي في بيان عمّمه مساء اليوم الإثنين، على "الإجماع الجماهيري حول قضيّة التناوب وضرورة تنفيذ مستحقات الاتفاق بدخول المربيّة نيفين أبو رحمون كعضو برلمان".

ودعا التجمّع، "الحركة العربية للتغيير بالامتثال لاتفاق التناوب ولموقف مركّبات المشتركة في الموضوع، واستقالة السيد وائل يونس حالا دون مماطلات إضافية".

ونفى "أي حديث حول صفقة متعلقة بملف التناوب، مشيرًا إلى أحقية التجمع في المقعد الرابع منذ شهر تموز، من العام المنصرم".

وأشار التجمّع في البيان، إلى أنّه "قد مضى أكثر من شهر على شغر السيد يونس مقعده الرابع، يُضاف ذلك إلى شهرين من المماطلة في استقالة أسامة السعدي، رغم أنّ استقالته كان منصوصا عليها بشكل واضح في اتّفاق التناوب"، مُضيفا: "إذا كانت العربية للتغيير صادقة فيما أعلنته عن تنفيذ رزمة التناوب بالكامل عليها أن تبادر فورًا إلى استقالة وائل يونس".

وأكد البيان أنّ "التجمع الوطني الديمقراطي، وفي هذه الفترة السياسية الشائكة من تاريخ شعبنا، وعلى الرغم من المماطلة في تنفيذ التناوب الذي مضى على وقت تنفيذه المفروض، ما يربو على الثمانية أشهر، التزمَ رسميًّا وعمليّا بلغة الحوار والاحترام بناء على قواعد هذه الشراكة، رغم كلّ الضرر الناتج عن هذا التسويف جماهيريًّا وحزبيًّا، وهو ما أكسبه دعم الجمهور العريض في تنفيذ استحقاقه المتمثّل بالمقعد الرابع".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#التجمع الوطني الديمقراطي
#التجمع
#الحركة العربية للتغيير
#أسامة السعدي
#التناوب

من عرب 48

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