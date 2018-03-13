البعنة: إضرام النار في سيارتين وإصابة امرأتين

أقدم جناة على إضرام النار في سيارتين خصوصيتين بينما كانتا مركونتين أسفل أحد المنازل في قرية البعنة، مساء اليوم الثلاثاء.

وأسفرت الحادثة عن إصابة امرأتين إثر استنشاق الدخان، كما ألحقت أضرارا مادية بالسيارتين والمكان.

وبحسب شاهد عيان، فإن "شخصا وصل إلى المكان وهو يستقل دراجة نارية، حيث أقدم على سكب مادة حارقة على السيارتين قبل أن يلوذ بالفرار من المكان.”

وأخمدت طواقم الإطفاء ألسنة النار، في حين باشرت الشرطة التحقيق دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.