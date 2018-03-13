حيفا: تمديد اعتقال المشتبه بالاعتداء على مسنين وأفراد الشرطة

مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، اعتقال المشتبه به من حيفا بالاعتداء بمنشار على مسنين وأفراد الشرطة، وذلك حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت محامية الدفاع عن المشتبه به إن "الحديث يدور عن شاب يعاني من اضطرابات نفسية".

يذكر أن قوات من الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة اقتحمت منزلا في حيفا، ظهر أمس الإثنين، تحصن بداخله شاب (30 عاما) بعد أن هاجم أحد أفراد الشرطة بمنشار يدوي قرب مستشفى "بني تسيون" وتسبب بإصابته، وهاجم مسنين في منزلهما وأصابهما بجروح.