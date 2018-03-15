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التجمع ينظّم ندوة نسائية امتدادا لنشاطات "يوم المرأة"

تاريخ النشر: 15/03/2018 - 23:00

التجمع ينظّم ندوة نسائية امتدادا لنشاطات "يوم المرأة"
عرب ٤٨/ أريج حكروش
تحرير : باسل مغربي

نظّم التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الخميس، ضمن إطار النشاطات المُنبثقة عن يوم المرأة العالمي؛ ندوة نسائية حول مكانة المرأة الفلسطينية في الداخل، في مكاتب الحزب في الناصرة.

وقد افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية ألقاها الأمين العام للجنة المركزية في التجمع الوطني الديمقراطي إمطانس شحادة، لتأتي بعده النائبة حنين زعبي، حيث تحدثت حول تمكين النساء في المجتمع والحياة السياسية.

وتضمنت الندوة عرض ستاند أب كوميدي بأداء الفنانة الكوميدية رنين بشارات، ومن ثم مداخلة حول تعزيز ثقة المرأة في المجتمع وتمكين النساء في الأطر المختلفة قامت بإلقائها المحاضرة هبة يزبك.

واختتم الندوة المدرّب حنا بيطار بمحاضرة في التنمية البشرية حول قدرة النساء على إدارة مناحي الحياة ودمجهن في مجالات المجتمع.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#التجمع
#ندوة نسائية
#يوم المرأة

التجمع ينظّم ندوة نسائية امتدادا لنشاطات "يوم المرأة"

التجمع ينظّم ندوة نسائية امتدادا لنشاطات "يوم المرأة"

التجمع ينظّم ندوة نسائية امتدادا لنشاطات "يوم المرأة"

التجمع ينظّم ندوة نسائية امتدادا لنشاطات "يوم المرأة"

التجمع ينظّم ندوة نسائية امتدادا لنشاطات "يوم المرأة"

التجمع ينظّم ندوة نسائية امتدادا لنشاطات "يوم المرأة"

التجمع ينظّم ندوة نسائية امتدادا لنشاطات "يوم المرأة"

التجمع ينظّم ندوة نسائية امتدادا لنشاطات "يوم المرأة"

من عرب 48

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