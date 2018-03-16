الهزيّل: لجنة التوجيه لعرب النقب إلى أين؟!

أعرب رئيس بلدية رهط، د. عامر الهزيّل، في رسالة وجهها إلى لجنة التوجيه لعرب النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا وصلت نسخة عنها لـ"عرب 48"، صباح اليوم الجمعة، عن استغرابه من عدم إصدار موقف من اللجنة إزاء التحريض ضده من قبل وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أريئيل، المستوطن المتطرف، ومطالبته في رسالة وجهها في الآونة الأخيرة إلى وزير الداخلية، أرييه درعي، بالعمل على إقالته من مهام رئيس البلدية، بادعاء "التحريض على إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي"، والموقف من مشروع "نجوم الصحراء" مشيرا إلى أن "الشبهات تدور حول مصادر تمويله ومنها الصندوق الدائم لإسرائيل (ككال) ووزارة الزراعة التي يرأسها الوزير المسؤول عن هدم بيوت النقب وتهجير أبنائه، أوري أريئيل، نفسه".

وجاء في رسالة رئيس بلدية رهط، أنه "بحثت عن موقفكم من رسالة أوري أريئيل والتحريض علي،ّ الذي بعث به الشيخ أسامة العقبي لي، لأرد عليه شاكرا لكم ولم أجده منشورا في أي مكان".

وأضاف أنه "في هذا السياق، أود أن أنوّه أن مطلب الوزير، أوري أريئيل، إقالتي والتحريض الإعلامي الأرعن علي جاء على خلفية فضحي لمشروع ‘نجوم الصحراء’ الهادف لاستبطان المجتمع ونخبه على المدى الاستراتيجي لخلق قيادة متأسرلة ومتصهينة بقناع عربي في النقب، وليس بالضرورة طرح التجنيد والقيام به عمليا في هذه المرحلة، إذ سيكون تحصيل حاصل بعد الانقلاب القيادي المخطط له من أذرع السلطة الخفية بعد سنين... وعليه الموقف والرد يجب أن يكون أولاً من هذه الجمعية ومعسكرات القيادة المشبوهة مصادر تمويلها وبرامج سنة الخدمة الأشبه بسنة الخدمة المدنية وببرامج الثكنات في تدريبها وتعبئتها".

وأكد أنه "أدرك صعوبة الموقف أو حتى استحالته على البعض من بينكم لأن أبنائهم طلاب في مدرسة نجوم الصحراء أو في معسكرات القيادة وآخرين يشكل إطاره السياسي ورموزه القيادية حاضنة لمشروع نجوم الصحراء الذي افتتح أوري أريئيل مدرسته ويرعاه، اليوم، بنفسه".

وختم الهزيّل بالقول إنه "كما ذكرت لم أجد موقفكم أعلاه منشورا لأرد عليه، وفهمت فيما بعد أنكم لم ولن تعلنوا عنه، وعليه طلبت من الشيخ أسامه العقبي إعلامكم ومعكم لجنة المتابعة بموقفي هذا مشكورا على محاولته إقناعكم باتخاذ موقف".