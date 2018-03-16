د. سامر ذياب من طمرة نائبا لرئيس نقابة الأطباء في البلاد

جرى اختيار الطبيب الجراح سامر ذياب من مدينة طمرة نائبا لرئيس نقابة الأطباء في البلاد، أمس الخميس.

ويعتبر د. ذياب من أشهر الأطباء العرب في البلاد، يدير مركز الزهراوي الطبي في طمرة، وعمل في عدة مستشفيات ومراكز طبية في البلاد.

وكان د. ذياب قد نال جائزة الباحث المتفوق للعام 2010 من نقابة أطباء أمراض القلب ونقابة جرّاحي القلب والصدر.

وسطع اسم د. ذياب بعد أن بدأ عمله في قسم جراحة القلب والصدر في العام 2005 في مستشفى "رمبام" بحيفا، ثم تخصصه والتحاقه بمعاهد القلب العالمية في الولايات المتحدة وكندا واكتساب الخبرة والمهارات المهنية العالية.

وكان د. ذياب قد أنهى دراسته بتفوق في معهد الهندسة التطبيقية (التخنيون) وأجرى بحثا في العام 2009 عن دور الإنزيم mdm2 المسؤول عن نمو الخلايا والذي في حال وجود خلل في وظيفته يؤدي إلى ظهور خلايا سرطانية.

يذكر أن نقابة الأطباء في البلاد تمثل حوالي 95% من الأطباء، تعمل بأسلوب احترافي ومستقل ومُطلق وغير حزبي لصالح النهوض بالأطباء والطب.