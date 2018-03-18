وادي عارة: إحياء ذكرى يوم الأرض بمسيرة في الروحة

قررت اللجان الشعبية في منطقة وادي عارة تنظيم مسيرة إلى أراضي الروحة، يوم السبت الموافق 31.03.2018 إحياء للذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الخالد.

وجاء هذا القرار بعد الجلسة التي بادرت إليها اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم والتي شارك فيها ممثلون عن اللجان الشعبية في وادي عارة، وفقا لقرار لجنة المتابعة العليا، والتي دعت إلى تنظيم فعاليات ومسيرات في البلدات العربية.

وقالت رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، المهندس زكي إغبارية، إن "هذا الاجتماع جاء وفق قرار لجنة المتابعة للجماهير العربية، وبعد دراسة مختلف الاقتراحات التي تقدم بها المشاركون بالاجتماع تقرر بالتعاون ما بين اللجان الشعبية بوادي عارة ولجنة الروحة تنظيم مسيرة حاشدة للجماهير العربية تنطلق من بلدة معاوية يوم السبت 31.03.2018 باتجاه أراضي الروحة إلى الأراضي المهددة بالمصادرة لتنفيذ خط الكهرباء".

وأكد أنه "تقرر تشكيل لجان تنظيمية وإعلامية ولجان أخرى ستقوم بإعداد برنامج خاص لحشد أكبر عدد من المشاركين".