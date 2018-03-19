لجنة التّنظيم والبناء تصادق على خطّة توسيع نِسَب البناء في باقة

عُقِدَت، أمس الأحد، جلسة رقم 20183002، في لجنة التّنظيم والبناء في وادي عارة، لمناقشة طلب بلديّة باقة الغربيّة، توسيع نِسَب البناء في المدينة، الذي قُدِّمَ مؤخّرًا.

جاء ذلك في بيان أصدره النّاطق الرّسميّ باسم بلدية باقة الغربية، الطّيّب غنايم، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الإثنين.

وأضاف البيان أنه "شارَكَ في الجلسة رئيس بلديّة باقة الغربيّة، المحامي مرسي أبو مخّ، مصحوبًا بالمهندس المعماريّ من قسم الهندسة في دار البلديّة، السّيّد علي ناطور، إذ قدّما عرضًا مسهبًا للخطّة المطروحة بشأن توسيع نِسَب البناء في المدينة، وذلك أمام فريق مهنيّ تابع للجنة التّنظيم والبناء، وأمام باقي أعضاء اللجنة من ممثّلي البلدات العربيّة الأخرى المُمَثَّلَة في لجنة التّنظيم".

وأكد أنه "قُوبِلَت الخطّة بترحاب وتأييد ودعم من تواجدوا في الجلسة من مهنيّين وأعضاء، والذين طرحوا بدورهم أسئلة بشأن المخطّط المطروح، ليجيب رئيس البلديّة ومهندسها المعماريّ على كافّة الاستجوابات والتّساؤلات.

وعليه، فقد أوصت اللجنة، بناءً على ما قدّمه طاقم البلديّة، المصادقة على إيداع خطّة تكبير نِسَب البناء في اللجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء في مدينة حيفا، التي اشتملت على 3 بنود أساسيّة: أوّلها: تكبير نِسَب البناء داخل مسطّح نفوذ المدينة، من 65% إلى 150%؛ ثانيها، تقليص المساحة الدّنيا لقسيمة البناء، من 500 متر مربع إلى 450؛ وثالثها، زيادة الكثافة في البناء، ليحتوي الدّونم الواحد على 8 وحدات سكنيّة، بدلًا من 6 وحدات سكنيّة.

وأقرّت لجنة التّنظيم والبناء أنّ الخطّة التي قدّمتها البلديّة تتلاءَم مع الرؤيا الهندسيّة الشّموليّة للخارطة الهيكليّة للمدينة المتواجدة في مراحلها النّهائيّة".

وختم البيان بتصريح رئيس بلديّة باقة الغربيّة، أنّ "هذه التّوصية بالمصادقة على الخطّة وإيداعها في اللجنة اللوائيّة في حيفا، هي خطوة أخرى هامّة نحو المصادقة النّهائيّة على توسيع نِسَب البناء في باقتنا الغالية، والتي سيترتّب عليها المزيد من التّسهيلات والتّحسينات لصالح مواطنات ومواطني باقة الغربيّة".