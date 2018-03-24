  2. محليات
  3. أخبار محلية

تشييع جثمان الفنانة ريم بنا على أنغام "موطني"

تاريخ النشر: 24/03/2018 - 16:41

تشييع جثمان الفنانة ريم بنا على أنغام "موطني"
عرب ٤٨ /أحمد دراوشة
تحرير : محمد وتد

شيعت جماهير غفيرة من المجتمع العربي الفلسطيني عصر اليوم السبت، جنازة الفناة الفلسطينية ريم بنا (52 عاما) التي غيبها الموت فجر اليوم، بعد صراع لسنوات مع مرض السرطان.

وأقيمت المراسيم الجنائزية عند الساعة الثانية عشر ظهر اليوم، في ساحة العين بكنيسة الروم الأرثوذكس، حيث ألقت الجماهير الغفيرة التي توافدت للناصرة نظرة الوداع الأخيرة على الفنانة التي غاب جسدها لكن روحها كما فنها بقي خالدا في الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وزين جثمان الفنانة الراحلة بالعلم الفلسطيني، وعلى أنغام النشيد الفلسطيني "موطني" رفع جثمانها على الأكتاف، وطافت الحشود شوارع وطرقات المدينة وحطت في مقبرة اللاتين، حيث وري جثمانها الثرى.

وحضر الجنازة جماهير غفير إلى جانب عائلة وأصدقاء الفنانة وعدد من المقربين والفنانين والسياسيين في المجتمع العربي.

تتقبل عائلتها العزاء بداية من يوم د الأحد، وحتى الثلاثاء من الساعة الرابعة إلى التاسعة مساءً في قاعة بنديكوس اللاتين.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الناصرة
#ريم بنا
#فنانة
#فلسطين
#ساحة العين
#موطني

تشييع جثمان الفنانة ريم بنا على أنغام "موطني"

تشييع جثمان الفنانة ريم بنا على أنغام "موطني"

تشييع جثمان الفنانة ريم بنا على أنغام "موطني"

تشييع جثمان الفنانة ريم بنا على أنغام "موطني"

تشييع جثمان الفنانة ريم بنا على أنغام "موطني"

تشييع جثمان الفنانة ريم بنا على أنغام "موطني"

تشييع جثمان الفنانة ريم بنا على أنغام "موطني"

تشييع جثمان الفنانة ريم بنا على أنغام "موطني"

تشييع جثمان الفنانة ريم بنا على أنغام "موطني"

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مركزية التجمع تنظم جولة ميدانية للنقب
مركزية التجمع تنظم جولة ميدانية للنقب

2018-03-24

قلنسوة: إصابة فتى في حادث دهس
قلنسوة: إصابة فتى في حادث دهس

2018-03-24

إصابة سائق دراجة نارية بحادث قرب أم الفحم
إصابة سائق دراجة نارية بحادث قرب أم الفحم

2018-03-24

الأكثر قراءة

مقتل 3 أشخاص ومحتجز الرهائن في بلدة تريب بجنوب فرنسا

مقتل 3 أشخاص ومحتجز الرهائن في بلدة تريب بجنوب فرنسا

2018-03-23
حالة الطقس: موجة الحر تصل أوجها اليوم الجمعة

حالة الطقس: موجة الحر تصل أوجها اليوم الجمعة

2018-03-23
بعد هبوط الطائرة الهندية الأولى؛ كاتس: علاقة مدنية مع السعودية

بعد هبوط الطائرة الهندية الأولى؛ كاتس: علاقة مدنية مع السعودية

2018-03-23

"اكتشاف المفاعل السوري متأخرًا يعكس تقصيرًا استخباراتيًا خطيرًا"

2018-03-23
فرنسا: مُحتجز الرهائن مغربي يدعى رضوان لكديم

فرنسا: مُحتجز الرهائن مغربي يدعى رضوان لكديم

2018-03-23