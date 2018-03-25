تجمع البعنة يحيي الذكرى 42 ليوم الأرض

ضمن سلسلة فعاليات إحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الخالد، نظم التجمع الوطني الديمقراطي في قرية البعنة، مساء أمس السبت، أمسية وطنية بمشاركة العشرات من الأهالي، عرض خلالها فيلم "30 آذار" من إخراج نضال بدارنة وإنتاج مركز محمود درويش الثقافي.

وفي نفس السياق، نظم المنتدى الشبابي - تجمع البعنة لقاء خاصا وورشة حول يوم الأرض.

واستهل عضو لجنة المراقبة المركزية وسكرتير التجمع الوطني الديمقراطي في البعنة، الصحافي قاسم بكري، الأمسية بكلمة عن يوم الأرض، ودعا الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت وإجلال لأرواح شهداء يوم الأرض وشهداء الشعب الفلسطيني وقراءة سورة الفاتحة.

وعرض الفيلم الوثائقي الذي يروي تاريخ يوم الأرض وشهادات حية ممن عايشوا أحداثه، في 30 آذار من العام 1976.

هذا، ويشمل برنامج فعاليات ونشاطات إحياء ذكرى يوم الأرض 42 الذي ينظمه تجمع البعنة الوطني، توثيقا مصورا لشهادة الشاعر حنا إبراهيم عن يوم الأرض، توزيع مواد إرشادية على طلاب المدارس وجولة في قرية الشجرة المهجرة.