كفر قاسم: إغلاق مدخل المدينة إثر الإبلاغ عن مفخخة

أغلق الشرطة، بعد ظهر اليوم، الإثنين، مدخل مدينة كفر قاسم، بعد التبليغ عن سيارة ومفخخة، وأكد شهود عيان وصول دوريات الشرطة إلى المكان ومباشرة الخبراء العمل على تفكيك المتفجرات.

وجاء في التفاصيل أنه عَثرت إحدى المواطنات من كفر قاسم على متفجرات زرعت داخل مركبتها الخاصة، وقامت بإبلاغ الشرطة التي عملت على تفكيك المتفجرات من السيارة.

وقالت الشرطة في وقت لحاق إنها تلقت بلاغًا وأنها قامت بفحص المركبة ولم تعثر على أي شيء استثنائي، دون الكشف على مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن مدينة كفر قاسم تشهد منذ بداية العام 2018 الجاري أحداث عنف وجرائم عديدة، أسفرت عن مقتل الشاب ربيع فريج وإصابة آخرين في حوادث مختلفة.

وفي العام 2017 الماضي، شهدت المدينة 6 جرائم دامية، راح ضحيتها ستة قتلى بإطلاق النار، إذ ولم تفك الشرطة حتى الآن لغز جريمة واحد، في حين يشكو المواطنون في كفر قاسم من تقاعس الشرطة وفشلها في محاربة للجريمة.