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باقة الغربية: انقلاب سيارة بعد مطاردة بوليسية

تاريخ النشر: 27/03/2018 - 16:45

باقة الغربية: انقلاب سيارة بعد مطاردة بوليسية
من مكان الحادث في باقة الغربية، اليوم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

انقلبت سيارة خصوصية في مدينة باقة الغربية في أعقاب مطاردة الشرطة لها بعد ظهر اليوم، الثلاثاء.

وادعت الشرطة أنها قامت بمطاردة السيارة "بعد عدم انصياع سائق السيارة لأوامر الشرطة بالتوقف بالقرب من مدرسة القاسمي ما أدى إلى انقلابها وجرى اعتقال السائق".

واعتقلت الشرطة سائق السيارة وأحالته إلى التحقيق

واعتبر عدد من المواطنين أن "الشرطة تقوم بمسرحيات واستعراضات في أعقاب عجزها عن محاربة جرائم القتل، وتهدد أمن وسلامة المواطنين في الشوارع، بملاحقة السيارات الخصوصية".

يذكر أن الشرطة تقوم بهذه المطاردات بين الفينة والأخرى في شوارع البلدات العربية.

ملف خاص | يوم الأرض

#باقة الغربية
#مطاردة بوليسية
#سيارات

باقة الغربية: انقلاب سيارة بعد مطاردة بوليسية

من عرب 48

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