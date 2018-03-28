وفاة رئيس مجلس محلي البعينة نجيدات صالح سليمان

تُوفيَ رئيس المجلس المحلي في قرية البعينة نجيدات، صالح سليمان (أبو اسعد)، عن عمر ناهز الـ 73 عاما، وذلك إثر مرض عضال أصابه في الشهور الأخيرة من العام الماضي.

وشغل صالح سليمان، رئاسة المجلس المحلي 27 عاما، بعد انتخابه عام 1987، عام تأسيس المجلس المحلي، وغاب عن رئاسة المجلس المحلي في فترة رئاسية واحدة بين أعوام 1998 حتى عام 2003، حينها انتخب منير حمودة وعبد الرحيم فقرا بالتناوب بينهما، ليعود سليمان إلى رئاسة المجلس المحلي عام 2003 والذي يشغل المنصب حتى اليوم

وانتخب المجلس المحلي في البعينة نجيدات، بداية الشهر الجاري، وبعد تأجيل لأكثر من مرة، القائم بأعمال ونائب الرئيس، راتب نجيدات، كصاحب حق توقيع في حالة غياب الرئيس، صالح سليمان، وذلك بأغلبية 6 أعضاء ومعارضة عضو واحد.

ومن المُقرّر تشييع جُثمان الفقيد، الساعة الثالثة عصرا يوم غدٍ الخميس.

يُذكرُ أن سليمان ترك خلفه زوجة و6 أبناء.