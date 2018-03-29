أم الفحم: بدء التخطيط لعين جرار- العرايش ضمن مسار التخطيط السريع

*المهندس كارم محمود: الخارطة تضم نحو 7 آلاف وحدة سكن وبمساحة 2200 دونم

عقدت جلسة في قسم الهندسة ببلدية أم الفحم، مطلع الأسبوع، بحضور رئيس البلدية الشيخ خالد حمدان، ومسؤول قسم الهندسة المحامي وسام قحاوش، ومدير قسم الهندسة المهندس سليمان حسين وطاقم القسم، وممثلين عن لجنة التنظيم والبناء المحلية في وادي عارة ومستشارين ومخططين من قبل وزارة الإسكان، حيث هدفت الجلسة للبدء والانطلاق بتخطيط الخارطة المفصلة لمنطقة عين جرار حتى العرايش وبمساحة تبلغ 2200 دونم وتضم ما يقارب 7 آلاف وحدة سكنية، يشمل ترخيص البناء القائم في هذه المنطقة أيضا (تمال 1077).

جاء ذلك في بيان أصدرته بلدية أم الفحم وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الخميس.

وقال مسؤول التخطيط في قسم الهندسة، المهندس كارم محمود، إن "هذه جلسة أولى لهذه الخارطة التي ستدخل ضمن مسار التخطيط السريع (فتمال)، جرت بعدها جولة ميدانية للاطلاع على المنطقة عن قرب بمشاركة رئيس البلدية، تعرف طاقم المخططين على مشاكل المنطقة بما يخص شبكة المواصلات والأماكن العامة. هدف الجلسة هو ترخيص المباني القائمة وتخطيط شبكات طرق ومواصلات عامة وتخطيط أماكن للبنايات والمؤسسات العامة ومساحات خضراء، خاصة أن المنطقة ستضم بين جنباتها مؤسسات تربوية مثل المدارس وكليات ومؤسسات طبية وغيرها".

وأضاف أن "هذه الخارطة ستمنح تخصيص أحياء سكنية (شيكونات) جديدة بهدف البناء العامودي بين منطقتي عين جرار والعرايش، استمرارا للحي السكني الجديد في منطقة قطاين الشومر".

وختم المحامي محمود بالقول إنه "خلال الجلسة أيضا جرى عرض شرائح محوسبة حول الميزّات التخطيطية للمنطقة مقارنة مع خريطة الحي السكني الجديد راس الهيش. ومن المخطط أن تتبع هذه الجلسة جلسات ولقاءات عمل أخرى لتسريع التخطيط لهذه المنطقة وترخيص البيوت في هذه المنطقة".

يذكر أن رئيس البلدية، الشيخ خالد حمدان، افتتح الجلسة مرحبا بالحضور ومباركا هذه الخطوة، وأكد في ذات الوقت على "ضرورة الإسراع بتنفيذ هذا المخطط والأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتياجات السكانية في هذه المنطقة، خصوصا ترخيص البيوت القائمة منذ عشرات السنين، وتطوير المنطقة سيعود بالفائدة التجارية والاقتصادية على كافة أهالي أم الفحم".