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بئر المكسور: اعتدوا عليه وألقوه في بئر مهجورة

تاريخ النشر: 29/03/2018 - 09:26

بئر المكسور: اعتدوا عليه وألقوه في بئر مهجورة
منظر عام في بئر المكسور (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

عُثر على شاب (28 عاما) من قرية بئر المكسور وهو يعاني من إصابات، في حرش قرب "كفار زيتيم" بمنطقة الجليل الأسفل.

ويُستدل من المعلومات المتوفرة أنه جرى استجوابه من قبل الشرطة بعد أن تعرض أول من أمس، الثلاثاء، لاعتداء من قبل مجموعة أشخاص ألقوه داخل بئر مهجورة في الحرش حتى تمكن من تخليص نفسه والخروج إلى أن وصل، اليوم، إلى بلدة "كفار زيتيم"، وقال إن شابا آخر كان برفقته تعرض لاعتداء هو الآخر.

ويتواصل البحث عن الشاب الآخر، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الاعتداء الخطير، وجرى نقل الشاب المعتدى عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

يذكر أن الخلفية جنائية وجرى خلال التحقيق اعتقال شاب (26 عاما) من بير المكسور، ومن المزمع أن يمتثل، اليوم، أمام المحكمة للنظر بطلب تمديد اعتقاله في محكمة الصلح في عكا.

ملف خاص | يوم الأرض

#الجليل
#بئر المكسور
#جنائيات

من عرب 48

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