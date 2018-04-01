إصابة 25 عربيًا من البلاد بانقلاب حافلة سيّاح في رومانيا

أصيب 25 شخصًا جميعهم من المواطنين العرب في البلاد، بعد ظهر اليوم، الأحد، في حادث طرق وقع بين مركبة خصوصية وحافلة ركّاب أقلت سائحين عرب، بالقرب من مناجم الملح في مدينة سلانيك، برومانيا.

وأسفر الحادث عن مصرع امرأة رومانية وإصابة 25 شخصًا من ركّاب الحافلة، بجراح متفاوتة، معظمها طفيفة، ومن بينهم 8 أطفال وامرأة مسنة.

وأكدت وسائل إعلام رومانيّة محليّة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لإجراء فحوصات عامة للتأكد من سلامتهم، عدا امرأة مسنة سيتم اخضاعها لفحص جهاز الرنين المغناطيسي في منطقة الراس، وفي حال كانت مضطرة لتلقي العلاج في المستشفى سيتم نقلها بالطائرة إلى العاصمة بوخارست.

وقالت وزارة الخارجية في القدس إن السلطات الرومانية أكدت أن هناك جرحى إسرائيليين. ومع ذلك، قالت الوزارة إنه سيتم تأكيد عدد الجرحى وحالتهم مع وصول القنصل رينا دفير إلى المستشفيات التي تم نقل الجرحى إليها. وأن السفير الإسرائيلي في بوخارست، على اتصال مباشر مع المسؤولين الرومانيين المعنيين.