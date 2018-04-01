  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة 25 عربيًا من البلاد بانقلاب حافلة سيّاح في رومانيا

تاريخ النشر: 01/04/2018 - 18:08

إصابة 25 عربيًا من البلاد بانقلاب حافلة سيّاح في رومانيا
من المكان
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

أصيب 25 شخصًا جميعهم من المواطنين العرب في البلاد، بعد ظهر اليوم، الأحد، في حادث طرق وقع بين مركبة خصوصية وحافلة ركّاب أقلت سائحين عرب، بالقرب من مناجم الملح في مدينة سلانيك، برومانيا.

وأسفر الحادث عن مصرع امرأة رومانية وإصابة 25 شخصًا من ركّاب الحافلة، بجراح متفاوتة، معظمها طفيفة، ومن بينهم 8 أطفال وامرأة مسنة.

وأكدت وسائل إعلام رومانيّة محليّة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لإجراء فحوصات عامة للتأكد من سلامتهم، عدا امرأة مسنة سيتم اخضاعها لفحص جهاز الرنين المغناطيسي في منطقة الراس، وفي حال كانت مضطرة لتلقي العلاج في المستشفى سيتم نقلها بالطائرة إلى العاصمة بوخارست.

وقالت وزارة الخارجية في القدس إن السلطات الرومانية أكدت أن هناك جرحى إسرائيليين. ومع ذلك، قالت الوزارة إنه سيتم تأكيد عدد الجرحى وحالتهم مع وصول القنصل رينا دفير إلى المستشفيات التي تم نقل الجرحى إليها. وأن السفير الإسرائيلي في بوخارست، على اتصال مباشر مع المسؤولين الرومانيين المعنيين.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#المواكنون العرب
#رومانيا
#سلانيك
#مناجم الملح

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رهط: نسيان طفل داخل سيارة
رهط: نسيان طفل داخل سيارة

2018-04-01

احتجاجا على مجزرة غزة: وقفات احتجاجية ومظاهرة في سخنين السبت
احتجاجا على مجزرة غزة: وقفات احتجاجية ومظاهرة في سخنين السبت

2018-04-01

الجولان: مصرع شاب في حادث دراجة نارية
الجولان: مصرع شاب في حادث دراجة نارية

2018-04-01

الأكثر قراءة

فيديو يوثق إطلاق الاحتلال الرصاص على الفلسطينيين من الخلف بغزة

فيديو يوثق إطلاق الاحتلال الرصاص على الفلسطينيين من الخلف بغزة

2018-03-31
الطيبة: مقتل شاب بعد إصابته بـ 20 رصاصة

الطيبة: مقتل شاب بعد إصابته بـ 20 رصاصة

2018-03-31
حيفا تتظاهر نصرة لغزة

حيفا تتظاهر نصرة لغزة

2018-03-31
نتنياهو يشيد بمرتكبي المجزرة في غزة وليبرمان يرفض التحقيق

نتنياهو يشيد بمرتكبي المجزرة في غزة وليبرمان يرفض التحقيق

2018-03-31
عبلين: مصرع أحمد قط متأثرا بجروحه الخطيرة

عبلين: مصرع أحمد قط متأثرا بجروحه الخطيرة

2018-03-31