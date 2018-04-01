تظاهرة في يافا ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

تظاهر العشرات من الناشطين، مساء اليوم الأحد، ضد العدوان الإسرائيلي على المتظاهرين والمعتصمين السلميين في غزة ما أسفى عن استشهاد 16 فلسطينيًا وإصابة 1400 على الأقل، وذلك عن دوار الساعة في البلدة القديمة لمدينة يافا.

وهتف المشاركون ضد العدوان على غزة ووصف المتظاهرون اعتداء الاحتلال على الغزيين خلال مسيرات العودة الكبرى بالـ"مجزرة ضد الإنسانية"، كما ودعوا لمعاقبتها دوليًا وبالمقاطعة الشعبية للاحتلال.

ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى "الوحدة الوطنية في وجه المستعمر"، ورددوا شعارات مناصرة لغزة ورافضة لسياسة المصادرة والتهويد والاستيطان منها: "مستوطن برا برا الأرض العربية حرة".

وهتف المشاركون دعمًا للمقاومة الشعبية في وجه الاحتلال، وتدعوا إلى المواجهات الاحتجاجية المشروعة مع الاحتلال والمقاطعة العالمية لإسقاط المخططات الفاشية والقتل الممنهج للفلسطينيين، وطالبوا بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وعلّق المتظاهرون العلم الفلسطيني على مبنى "البيت الأخضر"، والذي لعب دوراً تاريخياً في يافا، قبل أحداث النكبة الفلسطينية وخلالها، ومن ثم صودر وحول إلى محكمة عسكرية إسرائيلية.

وفي هذا السياق، قالت المتظاهرة يارا غرابلي من يافا لـ"عرب 48": "لقد شاركت لأن هذا أقل ما باستطاعتنا فعله لدعم أبناء شعبنا، تظاهرة يافا موجهة إلى الجمهور العربي قبل أن نوجهها للاحتلال... شعبنا في غزة يقتل، والسبب فقط رفضه للحصار وطلبه لحقه في تقرير المصير، وبحثه عن حياة كريمة حرة".

وختمت غرابلي حديثها بالقول: "أقل ما بإمكاننا هو إعلاء صوتنا رفضًا للممارسات الاحتلال الذي يلاحقنا في كل مكان، ودورنا جميعا التجند لنصرة أهلنا بكل أماكن تواجده".