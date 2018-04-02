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البعنة: مشاركة واسعة في مهرجان "ربيع المرأة والأرض"

تاريخ النشر: 02/04/2018 - 12:36

البعنة: مشاركة واسعة في مهرجان "ربيع المرأة والأرض"
مهرجان "ربيع المرأة والأرض" بالبعنة (عرب 48)
عرب ٤٨/ ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

تحت عنوان "ربيع المرأة والأرض"، انطلق في قرية البعنة بمنطقة الشاغور، مهرجانا بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الخالد، بمبادرة من المركز الجماهيري والمجلس المحلي.

ويتخلل مهرجان "ربيع المرأة والأرض" الذي يقام للمرة الأولى، ندوات وأمسيات ثقافية وفنية بمشاركة أكثر من 40 فنانة.

كما يتضمن المهرجان معارض للوحات فنية تشكيلية، مجسمات نحت، أعمال يدوية وأكشاك متنوعة.

وانطلقت فعاليات المهرجان منذ يوم الخميس الماضي، على أن تختتم بعد غد، الأربعاء، وسط مشاركة واسعة من قبل أهالي البعنة والمنطقة.

تجمع البعنة يحيي الذكرى 42 ليوم الأرض
ضمن سلسلة فعاليات إحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الخالد، نظم التجمع الوطني الديمقراطي في قرية البعنة، مساء أمس السبت، أمسية وطنية بمشاركة العشرات من الأهالي، عرض
 

وقال مدير المركز الجماهيري في البعنة، محمد جمال خليل، لـ"عرب 48"، إن "هذا الحدث يأتي ضمن خطة لإحياء الثقافة والفن الأصلاني بين صفوف الأجيال الشابة من منطلق إيماننا بأن بناء المجتمع يأتي ببناء الإنسان متعدد الثقافات".

وشدد على "دور المرأة من خلال المهرجان، الأمر الذي يساهم برفع مكانتها وأخذ دورها الصحيح والإيجابي في بناء المجتمع".

وأكد أن "هذه الفعاليات الملتزمة تأخذ دورا أيضًا في الحفاظ على ثقافتنا الفلسطينية ودفاعا عن أرضنا وتخليدا لشهدائنا الأبرار في ظل ما يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني، وعلى هذا الأساس نؤكد على أهمية الاستمرار في تقديم الفن الأصلاني وذلك بنفس الطريق النضالي للدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني في الداخل والضفة وقطاع غزة".

وختم خليل بالقول إننا "نرى، اليوم، نقلة نوعية في البعنة والمنطقة من الناحية الفنية، ومن هنا أتوجه بالشكر لكل من ساهم وعمل في إخراج المهرجان إلى النور".

ملف خاص | يوم الأرض

#البعنة
#يوم الأرض
#المركز الجماهيري
#مجلس البعنة المحلي

البعنة: مشاركة واسعة في مهرجان "ربيع المرأة والأرض"

البعنة: مشاركة واسعة في مهرجان "ربيع المرأة والأرض"

البعنة: مشاركة واسعة في مهرجان "ربيع المرأة والأرض"

البعنة: مشاركة واسعة في مهرجان "ربيع المرأة والأرض"

البعنة: مشاركة واسعة في مهرجان "ربيع المرأة والأرض"

البعنة: مشاركة واسعة في مهرجان "ربيع المرأة والأرض"

البعنة: مشاركة واسعة في مهرجان "ربيع المرأة والأرض"

من عرب 48

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