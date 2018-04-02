غضب في الطيرة: إشعارات لمصادرة الأراضي لصالح سكة الحديد

وزعت شركة "نتيفي يسرائيل" اليوم، الإثنين، إشعارات على أصحاب الأراضي في مدينة الطيرة تخطرهم أنه وفقا لقانون تعديل الأراضي للشراء لأغراض عامة ووفقا لخطة البنية التحتية الوطنية وسكة الحديد الشرقية فإنه سيتم مصادرة الأراضي ووضع يدها عليها بشكل مطلق دون أمر من المحكمة خلال 60 يوما من تاريخ تسليم الإشعار!

وقال عدد من أصحاب الأراضي بالطيرة، لـ"عرب 48"، إن "الشركة طالبتنا بإخلاء أراضينا في المنطقة الشرقية، من أجل مصادرتها لصالح مخطط سكة الحديد الذي من المزمع إقامته في الفترة القريبة. وتأتي هذه الإخطارات من أجل الرد على القرار وإثبات ملكية الأرض للتعويضات".

وهددت الشركة أصحاب الأراضي بأنه في حال لم يتم إخلاء الأراضي وفق الإشعارات، فإنها ستضع يدها بشكل مطلق على الأراضي.

وجاء في الإشعارات التي وصلت أصحاب الأراضي بأنه على كل من يدعي بحقوق أو حق ملك الأراضي، عليه أن يرسل متطلباته للشركة وإرفاق الأدلة اللازمة لإثبات التعويضات المطلوبة وإرفاق أدلة تثبت ملكية الأرض.

ويأتي هذا المخطط ضمن المخططات التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي العربية، تحت مسمى "الخطة الوطنية للبنية التحتية في إسرائيل"، والتي تصادر مساحات واسعة جدا من الأراضي العربية.

وأكد أحد أصحاب الأراضي، لـ"عرب 48"، أن "ما يحدث لا يعقل. نحن لا زلنا نفحص الأمور بشكل جيد لغاية الآن. القرار كان مفاجئا بالنسبة لنا، لأن مساحات من الأراضي صودرت من الطيرة بسبب هذه المخططات".

وأضاف أنه "شكلنا لجنة من أجل متابعة هذه القضية، وسوف نبحث الأمور مع المختصين بهذا المجال في كافة الجوانب، وسنعقد عدة جلسات بهذا الشأن في الأيام القريبة".

وختم بالقول إنه، "لا نريد تعويضات مالية أو أي نوع من التعويضات. نريد الحفاظ على أرضنا وعدم مصادرة أي شبر منها".