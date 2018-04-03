المتابعة: المقرر الخاص لحقوق الأقليات سيشارك بمؤتمر القدرات البشرية

أعلن رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، أن المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الأقليات، د. فيرناندو دي فارينيس، استجاب لدعوة المتابعة للمشاركة في مؤتمر القدرات البشرية الثاني الذي تعقده اللجنة في العاشر من شهر أيار/ مايو المقبل في مدينة الطيبة.

جاء ذلك في بيان أصدرته "المتابعة" اليوم، الثلاثاء، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48".

وأضاف البيان أن "المقرر الخاص سيقدم مداخلة مركزية في افتتاح المؤتمر. وستكون هذه المرة الأولى التي تستضيف بها الجماهير العربية شخصية دولية رفيعة المستوى في مجال حقوق الإنسان، الأمر الذي يشكّل قفزة نوعية في تدويل قضايا الجماهير العربية".

وأشار إلى أن "النائب د. يوسف جبارين، الذي يقود عمل المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة، كان قد تواصل مؤخرًا مع المقرر الخاص لحقوق الأقليات حول مكانة ووضعية الأقلية العربية في إسرائيل، وبالتنسيق مع رئيس لجنة المتابعة تمت دعوته رسميًا لإلقاء كلمة في مؤتمر القدرات البشرية، وقد أعلن المقرر الخاص، وهو حقوقي كندي، قبوله الدعوة ومشاركته بالمؤتمر".

هذا، وتستمر التحضيرات للمؤتمر الذي سوف يجري نقاشا مستفيضا حول نتائج المؤتمر الأول الذي عقد في أيار/ مايو الماضي، كما سوف يتم عرض نتائج استطلاع خاص ستعرض خلاله نتائج مثيرة حول رأي المجتمع بالحكم المحلي ودوره، كما ستعرض نتائج مسح جمعية الجليل حول علاقة الحكم المحلي بالتنمية البشرية. من ناحية أخرى، سوف يخصص المؤتمر وقتًا خاصًا لنقاش نشاطات وخطط مجموعة العمل المهنية التي جرى تأسيسها خلال العام الماضي، بما في ذلك التصورات المستقبلية لكل مجموعة.