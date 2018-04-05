حداد: نطالب البلدية بإنزال أعلام إسرائيل عن مدخل شفاعمرو فورا

أعرب عضو اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي ورئيس التحالف الوطني (التجمع وأبناء البلد) في شفاعمرو، مراد حداد، عن استهجانه من رفع أعلام دولة إسرائيل على مدخل مدينة شفاعمرو، صباح اليوم الخميس.

وقال حداد إنه "في كل عام يتم رفع أعلام إسرائيل قبل 'يوم الاستقلال' يوم نكبة شعبنا في عدة مداخل قرى ومدن عربية من قبل ما يسمى 'ماعتس' ووزارة المواصلات، لكن رفع الأعلام من خلال سيارة البلدية وموظفيها مرفوض رفضا قاطعا!".

وأضاف أنه "نُشرت بعض الصور لعلم البلدية وعلم إسرائيل في مدخل شفاعمرو، بجانب مكتب التراخيص التابع لوزارة الموصلات، مما أثار استهجان العديد من الغيورين على شفاعمرو واسمها. تحية وطنية لكل من استهجن هذا العمل واستغرب لأنه يعرف حق المعرفة أن هذه الإدارة منعت رفع مئات الأعلام التي كانت ترفرف في وسط المدينة ومحيط البلدية والشوارع الداخلية".

وختم حداد بالقول إن "كل ما في الأمر أن هناك ثغرة في الموضوع تستغلها ماعتس مع بعض المؤسسات الاخرى. طالبنا البلدية منذ الصباح إنزال الأعلام فورا مهما كانت النتائج! تحية لكل من أرسل لنا غاضبا. استقلالهم نكبتنا".