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إصابة متوسطة لطفل تعرض للدهس عند مدخل عين السهلة

تاريخ النشر: 07/04/2018 - 17:38

إصابة متوسطة لطفل تعرض للدهس عند مدخل عين السهلة
(الإسعاف)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

أصيب طفل (7 سنوات) من قرية عين السهلة في وادي عارة، بجراح متوسطة برأسه، وذلك جراء تعرضه عصر اليوم السبت، لحادث دهس عند مدخل القرية، حيث نقل بمروحية إلى مستشفى رمبام لاستكمال العلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وكانت وحدة إسعاف كفر قرع قد تلقت إخطارا عن جريح جراء حادث طرق، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية للطفل، فيما تم استدعاء مروحية تابعة لنجمة داوود الحمراء التي نقلت الطفل وهو بحالة متوسطة إلى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج.

كما وشرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، حيث دلت التحقيقات الأولية أن الطفل تعرض للدهس من قبل سيارة مسافرة عند مدخل قرية عين السهلة، إذ تم استجواب السائق الضالع بالحادث لمعرفة أسباب وملابسات حادث الدهس.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#عين السهلة
#طفل
#دهس
#إسعاف

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