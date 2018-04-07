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ضميدة: إصابة خطيرة لرجل دهسه جرار زراعي

تاريخ النشر: 07/04/2018 - 17:25

ضميدة: إصابة خطيرة لرجل دهسه جرار زراعي
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

أصيب رجل (50 عاما) من قرية ضميدة بعد عصر اليوم السبت، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه للدهس من قبل جرار زراعي، حيث قدمت له الإسعافات الميدانية ونقل على وجه السرعة إلى المستشفى، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وتقلت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء إخطارا عن جريح جراء حادث دهس بالقرب من قرية ضميدة، وهرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الميدانية الأولية لرجل يعاني من إصابات خطيرة في الصدر والبطن، ومن ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، تم تبليغ الشرطة التي شرعت بالتحقيق في ملابسات الحادث، حيث رجحت التحقيقات الأولية أن الرجل ولأسباب لم تتضح بعض تعرض للدهس من قبل جرار زراعي، حيث تم إخضاع سائق للتحقيق.

ملف خاص | يوم الأرض

#ضميدة
#إسعاف
#جريح
#حادث دهس

من عرب 48

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