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الاحتفال بأول أيام عيد الفصح المجيد

تاريخ النشر: 08/04/2018 - 09:31

الاحتفال بأول أيام عيد الفصح المجيد
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

تحتفل الطوائف العربية المسيحية في أراضي 48، بعيد الفصح المجيد وهو أحد القيامة، اليوم الأحد.

وتقام القداديس في الكنائس المختلفة في البلاد والعالم، ويلقي قداسة البابا فرنسيس عظة العيد امام حشود المؤمنين في باحة القديس بطرس بالفاتيكان.

وبينما تتجه الأنظار بوجه خاص نحو مدينة القدس المحتلة في هذا العيد، في ظل منع الاحتلال أبناء الطوائف المسيحية العربية من زيارة القدس، سواء الفلسطينيون بشكل خاص أو العرب عامة، فإننا نأمل أن يعود وقد تحررت كنيسة القيامة والأقصى من رجس الاحتلال في إطار الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتتقدم أسرة موقع "عرب 48" بأحر التهاني بمناسبة عيد الفصح المجيد.

ملف خاص | يوم الأرض

#عيد الفصح المجيد
#أراضي 48
#الطوائف المسيحية

من عرب 48

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