الرملة: مصرع مجدي أبو كف وسمير العبيد في حادث القطار

لقي مجدي أبو كف وسمير العبيد، في الثلاثينات من العمر، من مدينة الرملة، مصرعيهما متأثرين بجراحيهما الخطيرة إثر اصطدام قطار بسيارة خصوصية، الليلة الماضية.

كما أسفر الحادث عن إصابة شخصين آخرين، في الثلاثينات من العمر، ووصفت حالة أحدهما بأنها خطيرة بينما الآخر بالطفيفة، وقد جرى إحالتهما إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

وادعت الشرطة أن "سيارة خصوصية سافرت بمسار غير قانوني، ولأسباب لم تتضح بعد وصلت إلى منطقة سكة الحديد بين الرملة و'نعان' ما أدى إلى اصطدام قطار بها".

هذا، وسادت أجواء من الحزن والألم الشديدين على مدينة الرملة منذ وقوع حادث الطرق المأساوي.