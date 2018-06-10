ماهر خليلية يعلن ترشحه لرئاسة مجلس يافة الناصرة المحلي

أعلن ماهر خليلية ترشحه لرئاسة مجلس يافة الناصرة المحلي عن قائمة "وحدة يافة" وشارتها "ن" في الانتخابات المقبلة، والتي ستجري في 30.10.2018.

ماهر خليلية

وتوجه خليلية لأهالي قريته في بيان أصدره، اليوم الأحد، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" بالقول: أتوجّه إليكم اليوم باسمي ماهر خليلية، ابن يافة الناصرة، بلدي التي أغار على مصلحتها، والتي طالما حلمت برفع اسمها عاليا، حبي وانتمائي لها هما الدافعان لعملي وطموحي دائما من أجلها وفي خدمة أهلها".

وأضاف خليلية: "لقد كان لعملي خلال السنوات الماضية في المجلس المحلي الأثر الكبير في نفسي، فقربي من الناس وآلامها، وقربي من الشارع اليافاوي واحتياجات أبنائه، يضعني في خانة العمل والتغيير وضرورة البحث عن حلول. يافة الناصرة بحاجة لمشروع جديد يعطيها فسحة من الأمل، ويضع أمامه هدف توسيعها وفك خنقتها ويفتح آفاق اقتصادها، ويحسّن من جودة الحياة فيها، ويطلق العنان لتطويرها. هذا المشروع ليس بمعجزة ولا يحتاج سوى نية ورغبة بتنفيذه، وإدارة تتابع وتحارب من أجل إزالة أي عقبة تقف أمامه".

وأكد أنّه "إذا وضعنا أمامنا هدف تطوير هذا البلد ستتحرك ماكنة العمل وستتجنّد كل القدرات والسواعد اليافاوية لتحقيق هذا الهدف. إنّه وإيمانا خالصا مني ومنكم أن هذا البلد لكل أهله، ولا يمكن أن نقبل بقاءه رهينة لأجندات حزبية ومزرعة خاصة لمنفعة فئة على حساب مصلحة كل أهله. ولأننا نؤمن معًا بضرورة التغيير، أدعو كل فرد فيكم إلى مشاركتي في صنع التغيير، كبارا وصغارا، شيبا وشبابا، رجالا ونساء".

وختم خليلية بالقول إنه "بعد التوكل على الله ثمّ رضا الوالدين، ثمّ بقناعتي بقدرتي على طرح وتنفيذ مشروع جديد يضع مصلحة يافة وأبنائها أولا، أُعلن ترشُّحي لرئاسة مجلس محلي يافة الناصرة في الانتخابات القادمة".