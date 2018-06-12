حالة الطقس: غائم جزئيا أمطار والتحذير من السيول والفيضانات

حذر الراصد الجوي من السيول الفيضانات بالأماكن المنخفضة وصحراء النقب وذلك جراء هطول الأمطار المتوقع اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، ويتوقع أن تتأثر البلاد، بكتلة هوائية لطيفة ستعمل على إزاحة الكتلة الهوائية الحارة.

وسيصحب هذه الكتلة الجديدة انخفاض واضح على درجات الحرارة التي لن تتجاوز23 درجة نهار يومي الثلاثاء والأربعاء، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الرطوبة في كافة طبقات الجو، بحيث تكون الفرصة متوسطة لهطول زخات من الأمطار المحلية التي قد تكون غزيرة في بعض الأوقات وفي بعض المناطق شمال ووسط البلاد على فترات متفرقة خصوصاً يوم الثلاثاء والأربعاء.

اليوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وصيفيا معتدلا نهارا، ومائلا للبرودة ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، يوم الأربعاء، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وصيفيا معتدلا نهارا، ومائلا للبرودة ليلا، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وصيفيا عاديا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي عيد الفطر الذي يصادف الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيا عاديا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم السبت، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار نهارا، ولطيفا ليلا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.