إصابة خطيرة لعامل سقط عن ارتفاع 10 أمتار جنوبي البلاد

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه من علو في ورشة بناء، جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة فقد سقط العامل عن ارتفاع نحو 10 أمتار، واستُدعي طاقم طبي إلى مكان الحادث، وقدم العلاج الأولي للمصاب وجرى نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

ويُستدل من المعطيات المتوفرة أن غالبية ضحايا حوادث العمل هم من العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العرب في أراضي العام 48 والأجانب.