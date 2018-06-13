  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة لعامل سقط عن ارتفاع 10 أمتار جنوبي البلاد

تاريخ النشر: 13/06/2018 - 10:42

إصابة خطيرة لعامل سقط عن ارتفاع 10 أمتار جنوبي البلاد
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه من علو في ورشة بناء، جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة فقد سقط العامل عن ارتفاع نحو 10 أمتار، واستُدعي طاقم طبي إلى مكان الحادث، وقدم العلاج الأولي للمصاب وجرى نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

ويُستدل من المعطيات المتوفرة أن غالبية ضحايا حوادث العمل هم من العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العرب في أراضي العام 48 والأجانب.


#حوادث العمل
#جنوبي البلاد
#ورشات البناء

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مياه الأمطار تتسبب بفيضانات وتغمر منازلا ومحلات تجارية
مياه الأمطار تتسبب بفيضانات وتغمر منازلا ومحلات تجارية

2018-06-13

حالة الطقس: أمطار متفرقة والتحذير من الفيضانات بالنقب والأغوار
حالة الطقس: أمطار متفرقة والتحذير من الفيضانات بالنقب والأغوار

2018-06-13

5 إصابات في حادث طرق قرب جديدة المكر
5 إصابات في حادث طرق قرب جديدة المكر

2018-06-12

الأكثر قراءة

ماذا قال كريستيانو عن صلاح والكرة الذهبية؟

ماذا قال كريستيانو عن صلاح والكرة الذهبية؟

2018-06-12
استشهاد أبو القيعان: تفاصيل جديدة تفضح عنف الشرطة الدموي

استشهاد أبو القيعان: تفاصيل جديدة تفضح عنف الشرطة الدموي

2018-06-12
ترامب وكيم يوقعان وثيقة لنزع السلاح النووي

ترامب وكيم يوقعان وثيقة لنزع السلاح النووي

2018-06-12
كوشنر وغرينبلات يزوران المنطقة لبحث الإعلان عن

كوشنر وغرينبلات يزوران المنطقة لبحث الإعلان عن "صفقة القرن"

2018-06-12
للسائقين: إعفاء من حيازة رخصتي القيادة والمركبة

للسائقين: إعفاء من حيازة رخصتي القيادة والمركبة

2018-06-12