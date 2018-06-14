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إنقاذ عاملين سقطا في ورشة بناء بوسط البلاد

تاريخ النشر: 14/06/2018 - 13:42

إنقاذ عاملين سقطا في ورشة بناء بوسط البلاد
من مكان الحادث، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عاملان إثر سقوطهما عن ارتفاع خلال عملهما في ورشة بناء في وسط البلاد، ظهر اليوم الخميس.

وقامت طواقم الإنقاذ بتخليص العاملين العالقين من الحفرة التي سقطا فيها في ورشة بناء بمدينة بيتح تكفا.

وقدم الطاقم الطاقم الطبي العلاج الأولي للعاملين المصابين وهما شاب (33 عاما) أصيب بجروح خطيرة ورجل (49 عاما) أصيب بجروح متوسطة، وجرى نقلهما بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "بيلنسون" لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

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#حوادث العمل
#ورشات البناء
#عمال

إنقاذ عاملين سقطا في ورشة بناء بوسط البلاد

إنقاذ عاملين سقطا في ورشة بناء بوسط البلاد

إنقاذ عاملين سقطا في ورشة بناء بوسط البلاد

من عرب 48

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