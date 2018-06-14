دول تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر والسعودية تدعو لتحري هلال شوال

توالت إعلانات دول عربية وإسلامية، اليوم الخميس، عن نتيجة تحري هلال شوال، حيث أكدت بعضها أن يوم غد، الجمعة، يصادف بداية عيد الفطر، منها ماليزيا وإندونيسيا وبروناي واليابان وسنغافورة، فيما دعت دول إسلامية أخرى إلى تحري هلال شوال مساء اليوم، وسط نتائج فلكية ترجح أن يكون الجمعة أول أيام العيد.

ودعت معظم الدول العربية والإسلامية، وبينها السعودية، لتحري هلال شوال وسط شبه إجماع من قبل الخبراء على تحديد أول أيام العيد، وفق الحسابات الفلكية.

هذا ووردت أنباء حول ثبوت رؤية هلال شهر شوال في مرصد جامعة المجمعة في حوطة سدير بالسعودية، مما يؤكد أن عيد الفطر سيكون غدًا الجمعة.

ووجهت المحكمة العليا في السعودية دعوة لـ"عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام".

كما شملت الدعوات دول عربية عدة بينها مصر ولبنان والمغرب والعراق، في حين قال خبراء فلك إن التوقعات تشير بمعظمها إلى أن أول أيام عيد الفطر سيصادف الجمعة.

وكان مركز الفلك الدولي قال، الأسبوع الماضي، إنه "يمكن رؤية الهلال من جميع الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي".

وعليه، من "المتوقع أن يكون يوم الجمعة 15 حزيران/ يونيو يوم الفطر السعيد في جل دول العالم"، حسب المصدر نفسه، الذي أوضح تفاصيل تحري الهلال.