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البعنة: الآلاف يُشيِّعون جثمان ضحية حادث أوكرانيا

تاريخ النشر: 15/06/2018 - 23:56

البعنة: الآلاف يُشيِّعون جثمان ضحية حادث أوكرانيا
عرب ٤٨/ربيع سواعد
تحرير: باسل مغربي

شيّع الآلاف من أهالي قرية البعنة وخارجها، جثمانَ شهيد العلم، د. ثائر ناصر خليل (28 عاما)، إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه، مساء الجمعة.

وانطلق موكب الجنازة من مسجد الروضة، وصولا إلى ساحة البركة حيث أقيمت الصلاة على روح الفقيد، قبل مواراته الثرى في مقبرة القرية.

وتسود أجواء من الحزن والألم الشديدين على قرية البعنة والمنطقة منذ وصول نبأ وفاة المأسوف على شبابه يوم الأربعاء الماضي.

يَذكر أن الفقيد كان قد لقي مصرعه في حادث طرق بأوكرانيا قبل أيام من حفل تخرجه.

 

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#البعنة
#شهيد العلم
#خليل
#أوكرانيا

البعنة: الآلاف يُشيِّعون جثمان ضحية حادث أوكرانيا

البعنة: الآلاف يُشيِّعون جثمان ضحية حادث أوكرانيا

البعنة: الآلاف يُشيِّعون جثمان ضحية حادث أوكرانيا

البعنة: الآلاف يُشيِّعون جثمان ضحية حادث أوكرانيا

البعنة: الآلاف يُشيِّعون جثمان ضحية حادث أوكرانيا

البعنة: الآلاف يُشيِّعون جثمان ضحية حادث أوكرانيا

البعنة: الآلاف يُشيِّعون جثمان ضحية حادث أوكرانيا

البعنة: الآلاف يُشيِّعون جثمان ضحية حادث أوكرانيا

من عرب 48

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