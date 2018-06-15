  2. محليات
  3. أخبار محلية

البعنة تشيع جثمان الشاب ثائر خليل مساء اليوم

تاريخ النشر: 15/06/2018 - 16:04

البعنة تشيع جثمان الشاب ثائر خليل مساء اليوم
المرحوم ثائر خليل
عرب ٤٨
تحرير: عرب 48

تشييع قرية البعنة في منطقة الشاغور، مساء اليوم، الجمعة، الشاب ثائر ناصر خليل (28 عاما)، والذي راح ضحية حادث طرق في أوكرانيا.

وأعلنت عائلة المغدور أنه سيشيع جثمان الفقيد في تمام الساعة السابعة من مساء، اليوم، الجمعة، بعد وصول الجثمان إلى البلاد.

ولقي خليل مصرعه في حادث طرق وقع في طريقه إلى خاركوف حيث كان يستعد للاحتفال بتخرجه من كلية الطب الأسبوع المقبل، وقد تعرض للحادث صباح الأربعاء الماضي، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، توفي على أثرها في المستشفى.

وتسود أجواء حزينة في قرية البعنة والمنطقة منذ الأربعاء، في أعقاب حادث الطرق المأساوي الذي راح ضحيته شهيد العلم، د. ثائر ناصر خليل (28 عاما) في أوكرانيا.

وكانت عائلة خليل قد أعلنت أمس أن موعد إحضار الجثمان إلى البلاد لمواراته الثرى في مسقط رأسه، حتى موعد أقصاه صباح اليوم، الجمعة.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#منطقة الشاغور
#البعنة
#ثائر ناصر خليل

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

البحر الميت: تسرب مواد كيميائية من مصانع إنتاج المعادن
البحر الميت: تسرب مواد كيميائية من مصانع إنتاج المعادن

2018-06-15

أم الفحم: إصابة خطيرة في جريمة طعن
أم الفحم: إصابة خطيرة في جريمة طعن

2018-06-15

حالة الطقس: أجواء صافية وحارة نسبيًا في أيام العيد
حالة الطقس: أجواء صافية وحارة نسبيًا في أيام العيد

2018-06-15

الأكثر قراءة

المُباراة الافتتاحية: روسيا تُهين السعودية بخُماسية نظيفة

المُباراة الافتتاحية: روسيا تُهين السعودية بخُماسية نظيفة

2018-06-14
السيسي يطيح بوزير دفاعه ويقيل وزير الداخلية

السيسي يطيح بوزير دفاعه ويقيل وزير الداخلية

2018-06-14
خال المرحوم ثائر خليل: الجثمان سيصل البلاد لغاية الغد

خال المرحوم ثائر خليل: الجثمان سيصل البلاد لغاية الغد

2018-06-14
الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

2018-06-14
إصابة امرأة وابنها في جريمة إطلاق نار بالناصرة

إصابة امرأة وابنها في جريمة إطلاق نار بالناصرة

2018-06-14