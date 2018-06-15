البعنة تشيع جثمان الشاب ثائر خليل مساء اليوم

تشييع قرية البعنة في منطقة الشاغور، مساء اليوم، الجمعة، الشاب ثائر ناصر خليل (28 عاما)، والذي راح ضحية حادث طرق في أوكرانيا.

وأعلنت عائلة المغدور أنه سيشيع جثمان الفقيد في تمام الساعة السابعة من مساء، اليوم، الجمعة، بعد وصول الجثمان إلى البلاد.

ولقي خليل مصرعه في حادث طرق وقع في طريقه إلى خاركوف حيث كان يستعد للاحتفال بتخرجه من كلية الطب الأسبوع المقبل، وقد تعرض للحادث صباح الأربعاء الماضي، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، توفي على أثرها في المستشفى.

وتسود أجواء حزينة في قرية البعنة والمنطقة منذ الأربعاء، في أعقاب حادث الطرق المأساوي الذي راح ضحيته شهيد العلم، د. ثائر ناصر خليل (28 عاما) في أوكرانيا.

وكانت عائلة خليل قد أعلنت أمس أن موعد إحضار الجثمان إلى البلاد لمواراته الثرى في مسقط رأسه، حتى موعد أقصاه صباح اليوم، الجمعة.