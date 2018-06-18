أهالي جلجولية يدعون لاجتماع عام ضد مصادرة أراضيهم

دعا أصحاب الأراضي التي تنوي السلطات الإسرائيلية مصادرتها في قرية جلجولية في المثلث، اليوم الإثنين، إلى اجتماع عام في خيمة الاعتصام المنصوبة في "البساتين"، والذي سيُعقد يوم الجمعة القادم في الـ22 من الشهر الحالي في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

وطلب الأهالي في البيان، حضور رئيس المجلس المحلي لقرية جلجولية وأعضاء المجلس والمرشحين لرئاسة المجلس وأعضاء الكنيست العرب وأهل "النخوة" للاجتماع العام الذي من المتوقع أن يُحدد طريقة التصدي لمصادرة السلطات للأراضي، حيث أن أصحابها قد أكدوا على أنهم لن يُفرطوا بها.

ودعا أصحاب الأراضي في بيانهم أهالي بلدتهم والقرى المجاورة للمشاركة في الاجتماع العام الذي سيُعقد في "أرض إبراهيم سوقي بجانب السكة الحديدية".

وكانت قد سلمت شركة تخطيط الطرق والسكك الحديدية الحكومية "نتيفي يسرائيل"، منذ نحو أسبوعين، أوامر إخلاء لعدد من أصحاب الأراضي في قرية جلجولية في المثلث.

وأمرت الشركة الحكومية الأهالي، تسليم أراضيهم حتى الـ18 من حزيران/يونيو الحالي، وذلك ضمن مخطط سكة الحديد القطرية المقرر مرورها من أراضي البلدان في المثلث.

للاستفسار محمد سوقي 0526827568