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سرقة ربع مليون شيكل من منزل في سخنين

تاريخ النشر: 18/06/2018 - 11:59

سرقة ربع مليون شيكل من منزل في سخنين
منظر عام لسخنين (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

*استغلوا وجود أصحاب المنزل برحلة استجمام وسرقوا 250 ألف شيكل

فوجئ أصحاب أحد المنازل في الحي الجنوبي بمدينة سخنين أن لصوصا اقتحموا منزلهم أثناء تواجدهم في رحلة استجمام بمناسبة عيد الفطر خارج المنطقة.

وتمكن اللصوص من سرقة ما يزيد عن 250 ألف شيكل كانت مخبئة بالمنزل وفروا هاربين، وجرى اكتشاف السرقة، الليلة الماضية، عند عودة أفراد الأسرة من الرحلة إلى منزلهم.

وصُدم أصحاب المنزل حين رأوا الأثاث والمحتويات وقد انقلبت رأسا على عقب، حيث عاث اللصوص خرابا بالمنزل وهم يبحثون في الغرف والزوايا والخزائن والأدراج.

وعادة ما يستغل اللصوص خروج أصحاب المنازل لقضاء إجازات وعُطل المناسبات المختلفة لتنفيذ الاقتحامات والسرقات.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#سخنين
#سرقات
#أموال
#اقتحامات
#جنايات

من عرب 48

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