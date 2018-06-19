كفر كنا: اختفاء الشابة أسمهان هويدي

ناشدت عائلة الشابة أسمهان هويدي (19 عاما) من قرية كفر كنا، والتي فقدت آثارها منذ تاريخ 16.06.2018 المواطنين العرب في كافة أنحاء البلاد بمساعدتها في أعمال البحث عنها، لإعادتها سالمة معافاة إلى بيت أسرتها.

وعلمنا أنّ الشابة المفقودة شوهدت للمرة الأخيرة بتاريخ 16.06.2018 في كفر كنا، وأنّ العائلة سمحت بنشر معلومات عن اختفائها، أمس الإثنين.

وتوجهت العائلة إلى كل من يعرف أي معلومة تذكر عن مكان تواجد ابنتها المفقودة أو أي تفاصيل أخرى عنها إبلاغها فورا، من أجل إعادتها سالمة إلى أحضان أسرته.

وتعيش العائلة لحظات صعبة جدا وسط مشاعر القلق والخوف على مصير ابنتها، ولم تعرف عنها أي شيء لغاية الآن.