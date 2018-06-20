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إلغاء أمر هدم معرش في الرملة

تاريخ النشر: 20/06/2018 - 11:31

إلغاء أمر هدم معرش في الرملة
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصدرت المحكمة المركزية في مدينة اللد أمس، الثلاثاء، قرارها بشأن الاستئناف الذي تقدم به المحامي علاء تلاوي حول قرار محكمة الصلح تثبيت أمر هدم أصدر بشهر حزيران/ يونيو 2017 لمعرش مساحته 1000 م2.

وكانت محكمة الصلح قد ثبتت الأمر، ومنحت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء أمر تنفيذ الهدم لغاية 20.07.2018 إلا أن الاستئناف العاجل الذي تقدم به المحامي تلاوي ألغى القرار وأكد عدم شرعية وقانونية أمر الهدم.

وفي أعقاب صدور القرار، قال المحامي تلاوي إن "القرار مهم جدا ليس فقط لصاحب المعرش الذي، وبفضل الله، أعطيه هدية كبيرة لإنقاذ مصدر رزقه إنما أيضا لكل المتضررين من غطرسة اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التي تحاول أن تفعل ما تشاء حتى بطرق التفافية".

وختم بالقول إنه "ذكر بالقرار أنه يوجد حد لمساعدة المحاكم للسلطات التي لا تقوم بعملها كما يجب".

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#هدم المنازل
#الرملة
#التنظيم والبناء

من عرب 48

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