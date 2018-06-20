  2. محليات
  3. أخبار محلية

تظاهرة في اللد احتجاجا على سياسة الهدم والتهجير

تاريخ النشر: 20/06/2018 - 19:36

تظاهرة في اللد احتجاجا على سياسة الهدم والتهجير
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تظاهر العشرات من المواطنين العرب في مدينة اللد، عصر اليوم الأربعاء، عند المفرق الرئيسي للمدينة بالقرب من المحكمة المركزية، وذلك احتجاجا على "الاضطهاد والظلم والتضييق في المسكن ومرافق الحياة الأخرى" الذي تعرض له المواطنين العرب في المدينة.

وجاءت المظاهرة بدعوة من اللجنة الشعبية في مدينة اللد للمواطنين العرب بـ"التكاتف والوقوف من أجل التصدي ومنع هدم البيوت العربية في المدينة"، حيث تهدد أوامر الهدم عشرات المنازل العربية التي أقيمت على أرض خاصة وذلك بدعوى عدم استصدار تراخيص بناء قانونية.

وتأتي الوقفة ضمن سلسلة من الفعاليات والنشاطات التي أقرتها اللجنة الشعبية في المدينة، بهدف "إسماع قضية الأهالي العرب في مدينة اللد، وعرض "معاناتهم من الاضطهاد والظلم والتضييق في المسكن وسائر مرافق الحياة الأخرى".

ورفع المتظارون لافتات تندد بسياسة الهدم والاقتلاع والتهجير، التي تقوم بها بلدية اللد ضمن إستراتيجية عامة تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية، ضد المواطنين العرب في المدينة خاصة وفي أراضي الـ48 عامة".

وطالب المتظاهرون من بلدية اللد ولجنة التنظيم اللوائية، إصدار تراخيص بناء للمواطنين العرب، بدلا من حصرهم داخل أحيائهم.

وتقرر، أمس الثلاثاء، في اجتماع عقدته اللجنة الشعبية، إقامة لجنة تعنى بقضية سياسة هدم البيوت، ونصب خيمة اعتصام حتى يتم تسوية قضية المسكن، بالإضافة إلى استشارة مختصين من كافة الجوانب لوضع حل لهذه السياسة.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#اللد
#سياسية الهدم
#التهجير
#السلطات الإسرائيلية
#أوامر هدم

تظاهرة في اللد احتجاجا على سياسة الهدم والتهجير

تظاهرة في اللد احتجاجا على سياسة الهدم والتهجير

تظاهرة في اللد احتجاجا على سياسة الهدم والتهجير

تظاهرة في اللد احتجاجا على سياسة الهدم والتهجير

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كل ما تريد معرفته حول وقف العمل بمعطيات كاميرات السرعة
كل ما تريد معرفته حول وقف العمل بمعطيات كاميرات السرعة

2018-06-20

طمرة: مصرع شاب في حادث دراجة نارية بالمنطقة الصناعية
طمرة: مصرع شاب في حادث دراجة نارية بالمنطقة الصناعية

2018-06-20

إصابة 8 أشخاص بينهم طفلان بجروح خطيرة فى حادث طرق جنوبي البلاد
إصابة 8 أشخاص بينهم طفلان بجروح خطيرة فى حادث طرق جنوبي البلاد

2018-06-20

الأكثر قراءة

المحكمة تبت بملف قتلة عائلة دوابشة

المحكمة تبت بملف قتلة عائلة دوابشة

2018-06-19
هزيمة قاسية تقضي على آمال مصر في مونديال 2018

هزيمة قاسية تقضي على آمال مصر في مونديال 2018

2018-06-19
الاحتلال ينكل بمواطنين بالخليل ويجبرهم على خلع ملابسهم

الاحتلال ينكل بمواطنين بالخليل ويجبرهم على خلع ملابسهم

2018-06-19
كوبر يتحدث عن جاهزية صلاح لمواجهة روسيا

كوبر يتحدث عن جاهزية صلاح لمواجهة روسيا

2018-06-19
كولومبيا تسقط أمام اليابان بهدفين مقابل هدف

كولومبيا تسقط أمام اليابان بهدفين مقابل هدف

2018-06-19