حورة: إصابة شاب في جريمة طعن

أصيب شاب (30 عاما) بجروح في جريمة طعن بقرية حورة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

ويستدل من بيان أصدره المركز الطبي في النقب أنه "عند الساعة 08:20 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول إصابة شاب جراء تعرضه للطعن في حورة، حيث نقل الشاب إلى عيادة خاصة في حورة وبعدها قدم له أفراد الطاقم العلاج ونقلوه إلى مستشفى 'سوروكا' في بئر السبع، وهو مصاب بجروح خطيرة، في القسم العلوي من جسمه".

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات الجريمة.