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مناشدة بالبحث عن فتاة من يافة الناصرة والعثور على مفقودة من كفر كنا

تاريخ النشر: 20/06/2018 - 08:51

مناشدة بالبحث عن فتاة من يافة الناصرة والعثور على مفقودة من كفر كنا
أسمهان هويدي وماريا وضاح اظهير
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

ناشدت عائلة الفتاة ماريا وضاح اظهير (16 عاما) من قرية يافة الناصرة، والتي فقدت آثارها منذ تاريخ 15.06.2018 المواطنين العرب في كافة أنحاء البلاد بمساعدتها في أعمال البحث عنها، لإعادتها سالمة معافاة إلى بيت أسرتها.

وعلمنا أنّ الشابة المفقودة شوهدت للمرة الأخيرة بتاريخ 15.06.2018 في قرية جولس، وأنّ العائلة سمحت بنشر معلومات عن اختفائها، أمس الثلاثاء.

وتوجهت العائلة إلى كل من يعرف أي معلومة تذكر عن مكان تواجد ابنتها المفقودة أو أي تفاصيل أخرى عنها إبلاغها فورا، من أجل إعادتها سالمة إلى أحضان أسرته.

وتعيش العائلة لحظات صعبة جدا وسط مشاعر القلق والخوف على مصير ابنتها، ولم تعرف عنها أي شيء لغاية الآن.

وعلمنا لاحقا أنه تم العثور على الفتاة المفقودة أسمهان هويدي (19 عاما) من كفر كنا.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#يافة الناصرة
#كفر كنا
#جولس
#مناشدات
#اختفاء

من عرب 48

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