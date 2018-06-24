أم الفحم: الجبهة تنتخب سكرتيرا وتنطلق نحو الانتخابات المحلية

انتخبت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في مدينة أم الفحم، محمد أبو عماد محاميد، سكرتيرا للفرع خلفًا لمحمد نجيب محاميد الذي أنهى مهامه مؤخرا، وأعلنت انطلاقها نحو خوض الانتخابات المحلية التي ستجري في 30.10.2018.

جاء ذلك في بيان أصدرته جبهة أم الفحم، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الأحد.

وجاء في البيان أيضا أنه "افتتح الاجتماع الرفيق مريد فريد مثمنًا دور الرفيق محمد نجيب ومشيدا بالإنجازات التي حققها الفرع خلال الفترة السابقة ومؤكدا على أهمية دور الجبهة والحزب في الانتخابات البلدية القادمة، داعيًا لأوسع تحالف للتغيير، يضع نصب عينيه مصلحة الكل الفحماوي، مؤكدا أن الجبهة ستنتخب قائمها للانتخابات المحلية في الفترة القادمة وفقا لما ستعلنه لاحقًا. وقد حييت الجبهة الرفيق محمد أبو عماد على نشاطه وقدراته في قيادة الفرع بشكل جماعي وتمنت له النجاح في المهام الموكلة إليه".