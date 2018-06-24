  2. محليات
  3. أخبار محلية

أم الفحم: الجبهة تنتخب سكرتيرا وتنطلق نحو الانتخابات المحلية

تاريخ النشر: 24/06/2018 - 12:31

أم الفحم: الجبهة تنتخب سكرتيرا وتنطلق نحو الانتخابات المحلية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

انتخبت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في مدينة أم الفحم، محمد أبو عماد محاميد، سكرتيرا للفرع خلفًا لمحمد نجيب محاميد الذي أنهى مهامه مؤخرا، وأعلنت انطلاقها نحو خوض الانتخابات المحلية التي ستجري في 30.10.2018.

جاء ذلك في بيان أصدرته جبهة أم الفحم، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الأحد.

وجاء في البيان أيضا أنه "افتتح الاجتماع الرفيق مريد فريد مثمنًا دور الرفيق محمد نجيب ومشيدا بالإنجازات التي حققها الفرع خلال الفترة السابقة ومؤكدا على أهمية دور الجبهة والحزب في الانتخابات البلدية القادمة، داعيًا لأوسع تحالف للتغيير، يضع نصب عينيه مصلحة الكل الفحماوي، مؤكدا أن الجبهة ستنتخب قائمها للانتخابات المحلية في الفترة القادمة وفقا لما ستعلنه لاحقًا. وقد حييت الجبهة الرفيق محمد أبو عماد على نشاطه وقدراته في قيادة الفرع بشكل جماعي وتمنت له النجاح في المهام الموكلة إليه".

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#انتخابات 2018
#أم الفحم
#الجبهة
#السلطات المحلية

أم الفحم: الجبهة تنتخب سكرتيرا وتنطلق نحو الانتخابات المحلية

أم الفحم: الجبهة تنتخب سكرتيرا وتنطلق نحو الانتخابات المحلية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اتهام شابين بمحاولة قتل في أم الفحم
اتهام شابين بمحاولة قتل في أم الفحم

2018-06-24

ملحم: تطور حريش يهدد التطور الطبيعي للبلدات العربية في وادي عارة
ملحم: تطور حريش يهدد التطور الطبيعي للبلدات العربية في وادي عارة

2018-06-24

كفر سميع: مسيرة تطالب بالانفصال عن كسرى
كفر سميع: مسيرة تطالب بالانفصال عن كسرى

2018-06-24

الأكثر قراءة

بلجيكا تسحق تونس وتقضي على تمثيل العرب منطقيا

بلجيكا تسحق تونس وتقضي على تمثيل العرب منطقيا

2018-06-23
لسان حال المصريين:

لسان حال المصريين: "ارحل يا سيسي"

2018-06-23
كروس يقود ألمانيا لفوز دراماتيكي على السويد

كروس يقود ألمانيا لفوز دراماتيكي على السويد

2018-06-23
الاحتلال يدعي إصابة ٣ جنود بعملية دهس بغوش عتصيون

الاحتلال يدعي إصابة ٣ جنود بعملية دهس بغوش عتصيون

2018-06-23
اليوم: 3 مواجهات ساخنة في مونديال روسيا

اليوم: 3 مواجهات ساخنة في مونديال روسيا

2018-06-23