اتهام شابين بمحاولة قتل في أم الفحم

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، مؤخرا، لائحتي اتهام ضد شابين من أم الفحم، بالضلوع في محاولة قتل شخص في تاريخ 09.02.2018 بحي الجبارين في المدينة.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "الجريمة وقعت يوم 09.02.2018 في حي الجبارين حيث أقدم المتهمان على إطلاق الرصاص على الضحية الذي يبلغ من العمر 40 عاما، وهو عند مدخل بيته، وأصاباه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى المستشفى".

وبحسب لائحة الاتهام، وفق بيان المحكمة، فإن "الشرطة استندت على عدة أدلة لتجميع قاعدة أدلة متينة من أجل تقديم لائحتي الاتهام ضد المتهمين، من بينها مكالمات مسجلة تربطهما بالضلوع بالجريمة، كذلك شريط فيديو مصور للحادثة ذاتها".

ويستدل أيضا من لائحة الاتهام أن "المتهمين أقدما على إطلاق النار وهما في سيارة، وقد وضعا قناعين عن وجهيهما تسلحا بمسدس، وأطلق أحدهما 10 رصاصات على الضحية من مسافة قريبة، ما أدى إلى اصابته بجروح خطيرة خضع على أثرها للعلاج المكثف في مستشفى 'هعيمك' في العفولة".